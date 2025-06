Paola Turbay sufrió hernia umbilical en La venganza de Analía 2: “tengo que operarme”

Desde que se convirtió en Señorita Colombia, en 1991, la carrera de Paola Turbay ha sido un viaje de constante evolución y también brilla como presentadora y actriz. Su carrera incluye recordadas participaciones en producciones como Mentiras Perfectas, Ana de nadie, Cane y True Blood, entre otras, que la han convertido en una de las actrices más respetadas en el ámbito nacional.

Aunque nació en territorio estadounidense (Houston, Texas), la actriz creció en Colombia y ha representado durante toda su vida al país. Con más de tres décadas en la industria, Paola sigue desafiándose a sí misma, buscando papeles que le permitan descubrir nuevas facetas de su talento actoral. En su más reciente proyecto televisivo, “La venganza de Analía 2”, sorprende con un personaje oscuro y cautivador que marca un nuevo capítulo en su carrera. Se trata de Paulina Peña, una villana poderosa, astuta y peligrosa que dice la actriz, dejará una huella en los televidentes.

“Quedamos todos felices con la historia, con la actuación de cada uno, con la manera en que se va desenvolviendo. Por mi parte, quedé muy feliz con mi personaje, Paulina Peña, que es macabra. Creo que desde el principio deja a la gente con la boca abierta, van a quedar aterrados con esta mujer y el alcance que puede llegar a tener”, afirmó.

Lo fascinante de Paulina, además de su personalidad imponente, es la forma en que Paola la desarrolló. La actriz comparte que, como parte de su proceso de actuación, desplegó una metodología de trabajo que revela su profundo compromiso con lo que hace: “Como cualquier personaje, yo me tomo mi tiempo, me gusta recibir los libretos con anterioridad para poder trabajarle, meterme en su vida, hacerle todo un perfil psicológico, toda una historia para que sea lo suficiente robusto, para que en cada una de las escenas pueda ofrecer una diversidad de emociones, entonces ya una vez teniendo claro quién es ella (Paulina), me siento con mi coach y empezamos un trabajo intensivo de más o menos unas siete u ocho horas diarias, a explorar las escenas, hacemos un desglose muy minucioso y al final, traigo a este personaje al set y de acuerdo a lo que trae mi compañero, en este caso Marlon Moreno, vamos mirando cómo va cuajando la pareja. Tuvimos tan buen trabajo que de verdad logramos sacar cosas que no esperábamos”.

Uno de los aspectos que más destaca de Turbay es su capacidad para separar la vida personal del trabajo actoral. Aunque se sumerge profundamente en sus roles, no permite que estos invadan su vida cotidiana: “mi personaje lo traigo muy bien preparado, lo conozco perfectamente, pero hay una distancia, yo me presto para darle vida al personaje, pero no soy de las que pasa por un proceso de posesión, yo la dejo ahí, no la llevo a mi casa, no traigo la carga. Así soy yo en mi vida, si tengo un problema con alguien no me desahogo con otra persona”.

Paola Turbay y su química con Marlon Moreno

Uno de los aspectos más destacados de la participación de Paola en “La Venganza de Analía 2” es su trabajo junto a Marlon Moreno, con quien tuvo una conexión especial que se ve no solo en la pantalla, sino también detrás de cámaras: “feliz, los dos quedamos actoralmente enamorados, nos encantó trabajar juntos, para nosotros era un disfrute saber que el llamado eran tantas escenas el uno con el otro y creo que el resultado se ve en la pantalla, porque esta pareja es muy interesante, una bomba”, agregó la actriz de 54 años.

La participación de Turbay en “La venganza de Analía 2” también marcó un reencuentro profesional con Carolina Gómez, quien es la protagonista de la telenovela. Ambas actrices ya habían trabajado juntas en “Mentiras Perfectas”, y esa experiencia previa hizo que su colaboración en este nuevo proyecto fuera mucho más fluida. “A Caro, divina, la conozco de toda la vida, me encanta su trabajo, lo que trae a la cámara, es increíble, muy poderosa, se va a lucir increíblemente. Es un honor trabajar con ella, la quiero mucho”. Esta admiración mutua, junto con la experiencia previa de haber compartido set, promete escenas memorables.

El reto de Paola Turbay en ‘La venganza de Analía 2′

Aunque lleva tres décadas en la industria, donde ha interpretado a múltiples personajes, en esta oportunidad, la actriz tenía un gran reto, pues muchos del elenco ya se conocían de la temporada anterior. Paola era la nueva del grupo, situación que representó un desafío adicional: “el nivel es muy alto, y se ve algo muy consistente, todo el elenco es bueno, muchos vienen de la temporada pasada, ya tenían una sinergia, entonces el reto para mí era llegar y encajar bien y creo que se logró”, dijo, logrando el objetivo e integrándose de manera orgánica al nivel interpretativo del elenco.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Qué le pasó a Paola Turbay?

Su entrega total al personaje tuvo consecuencias inesperadas: “la anécdota mía, la más dolorosa, es la hernia umbilical que me salió en una escena. Ahí va la exigencia física que tuve para este personaje. Aunque tengamos nuestros dobles, hay momentos en que nosotros debemos que estar en la escena y hacer fuerza. Hubo un momento con Roberto Manrique, donde me estoy saliendo de una llave que él me está haciendo, en que el esfuerzo fue tan duro que me salió una hernia umbilical que no me he operado, lo tengo que hacer ya. Ha pasado año y medio. Fue el 31 de octubre del 2023 y tengo el recuerdo ahí todavía. Debo operarme ya porque eso es peligroso. Me cuidé y no estoy haciendo muchos esfuerzos”. Esta anécdota muestra el profundo compromiso físico que Turbay pone en cada una de sus interpretaciones. Su trabajo actoral, respaldado por una preparación rigurosa y un evidente compromiso físico, le da fuerza a una villana que promete no pasar desapercibida en la trama.