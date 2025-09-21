¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
Así fue la lujosa boda de la ex ‘Desafío’, Paola Usme, y Carlos ‘Potro’ Castro

La modelo, que algunos conocen como Barbie, quien participó en el ‘Desafío’ y ‘La isla de los famosos’, se casó el 20 de septiembre en Rionegro, Antioquia, con el actor Carlos Castro.

Barbie y Potro’, como se les conoce a la modelo y al actor, quienes se conocieron cuando participaron en ‘Guerreros’, hace unas semanas anunciaron oficialmente que su boda sería el 20 de septiembre, día del Amor y la Amistad.

La pareja no optó por una invitación o confirmación tradicional, sino que realizó un romántico video con autos antiguos, donde los dos se vistieron de etiqueta, él llevó rosas y brindaron con champaña.

¡Nos casamos! El 20 de septiembre diremos “sí” al inicio de nuestro para siempre. Estamos felices de compartir con ustedes este pedacito de lo que será uno de los días más importantes de nuestras vidas. Gracias por acompañarnos con su cariño y buenos deseos”, mencionaron e sus redes sociales”, escribieron en sus redes Paola ‘Barbie’ Usme, ex participante de realities como Desafío, La Isla de los famosos y Guerreros, y Carlos ‘Potro’ Castro.

Paola Usme llegó a bordo de carruaje antiguo a su boda

La boda, ocurrida en Rionegro, Antioquia en la tarde este sábado 20, mantuvo ese toque clásico y romántico. Los dos se reservaron el blanco mientras que los invitados se vistieron en tonos oscuros.

Carlos llegó montado en un caballo de paso, que se inclinó para dejarlo en el lugar de la boda, ante el aplauso de las decenas de invitados. Llevó trajo y zapatos blancos y caminó hacia el altar del brazo de su madre.

Paola arribó al lugar a bordo de un carruaje antiguo tirado por caballos negros, enfundada en un modelo blanco largo y ceñido con pedredría, que incluyó velo, pelo suelto y una larga cola. Caminó hasta el altar del brazo de su padre sobre un sendero tipo espejo.

La novia llevaba flores blanco y a su paso toda la decoración era de este tono, así como el arco donde daría el sí. La boda, oficiada por un sacerdote, se celebró al aire libre bajo un sol intenso, por lo que algunos invitados usaron sombrilla para resguardarse.

En la noche siguió la celebración, donde la Dj Marcela Reyes, amiga cercana de la novia tuvo una intervención. Otras celebridades que acudieron fueron Laura González y Marilyn Oquendo

La boda de mis sueños, me arreglé con mi mamá, mi hermana y mis damas de honor" , escribió la mañana de este domingo la recién casada antioqueña y publicó fotos de los atuendos usados, así como las joyas, también en blanco y marfil que usó, donde predominaron las perlas.

Paola y Carlos se comprometieron en mayo del 2023 en Miami durante un viaje, donde él escogió un letrero en avioneta para preguntarle: “Te quieres casar conmigo Barbie? Potro”.

