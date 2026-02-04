Papá de Nicola Peltz rompe el silencio sobre la disputa familiar de los Beckham

En medio de uno de los conflictos familiares más sonados en el mundo del espectáculo en los últimos meses, Nelson Peltz, un millonario empresario y padre de la actriz Nicola Peltz, decidió hablar públicamente por primera vez sobre la disputa mediática que ha puesto a su hija y a su yerno, Brooklyn Beckham, en el centro de atención.

¿Qué pasa con la familia Beckham?

La controversia comenzó a principios de enero de 2026, cuando Brooklyn Beckham, el hijo mayor de David y Victoria Beckham, compartió en sus redes sociales una declaración extensa en la que acusaba a sus padres de haber intentado interferir y “arruinar” su relación con Nicola Peltz desde antes de su boda en 2022. En su comunicado, Brooklyn afirmó que su familia había manipulado la información en los medios, lo que lo llevó a decidir no reconciliarse con ellos y distanciarse emocionalmente.

Según Brooklyn, las tensiones empezaron durante la planificación de su boda con Nicola: acusó a su madre, Victoria Beckham, de cancelar la confección del vestido nupcial en el último momento y relató varios episodios de supuestas presiones familiares que afectaron negativamente su relación con su esposa.

¿Qué dijo Nelson Peltz, papá de Nicola?

Hasta este miércoles 3 de febrero de 2026, Nelson Peltz había mantenido discreción sobre el conflicto. Sin embargo, durante su intervención en el evento WSJ Invest Live en West Palm Beach, Estados Unidos, se le preguntó sobre la controversia que involucra a su familia y a los Beckham. Con su característico estilo directo y un toque de humor, el magnate respondió a los periodistas: “¿Mi familia ha estado en las noticias últimamente? No me he dado cuenta en absoluto”. Cuando le preguntaron cómo maneja este tipo de situaciones, Peltz aconsejó a su hija y a Brooklyn que “se mantengan alejados de la prensa” para proteger su vida privada y evitar que los medios exageren cada detalle del conflicto.

A pesar de no querer profundizar en las tensiones familiares, Peltz no escatimó en palabras de apoyo para su hija y su yerno, afirmando con firmeza que “mi hija es increíble, mi yerno Brooklyn es genial, y espero que tengan un matrimonio largo y feliz juntos”.

Algunos informes indican que David y Victoria han intentado, de manera privada, acercarse a Brooklyn y Nicola, aunque hasta ahora no han tenido éxito. A pesar de la aparente ruptura, fuentes cercanas a la familia Beckham aseguran que todavía hay esperanza de reconciliación, aunque será complicado, dada la firme postura del hijo mayor.