Historia de las influencers Ruby Franke y Jodi Hildebrandt: condena, captura y dónde están

‘La influencer siniestra’ es una de las apuestas recientes en el género documental en la plataforma Netflix y rápidamente ha llamado la atención.

El material revela la historia de Ruby Franke y Jodi Hildebrant. La primera una influencer de familia, religiosa y con una comunidad importante en las redes sociales y la segunda, una terapeuta y coach de vida muy reputada, las dos se vieron en vueltas en una historia de maltrato y abuso infantil que las llevó a prisión.

¿Quiénes eran Jodi Hildebrandt y Ruby Frake?

Jodi Hildebrandt, oriunda de Tucson, Arizona, se hizo muy popular por su canal de Youtube, donde llegó a acumular más de 2,5 millones de seguidores. En él, aconsejaba y ofrecía terapia a parejas y familias para la crianza de los hijos. A menudo utilizaba las enseñanzas de su iglesia los Santos de los Últimos Días para su empeño.

Ruby Franke, por su parte, residía en Utah junto a su esposo Kevin, con quien tuvo 6 hijos. Se hizo muy popular también en el mundo digital. Creó 8 Passengers en 2015, un canal documentaba la cotidianidad de su familia,

La amistad de las dos mujeres se estrechó tanto que terminaron expulsando de casa a Kevin, el esposo de Ruby. Juntas crearon el perfil de Instagram “Mamás de Verdad”, y compartían contenido de cómo tener una crianza estricta y establecer límites con niños difíciles

Algunos seguidores comenzaron a notar cambios en ellas, pues en ocasiones dejaban ver comportamientos agresivos. Rudy documentó las prácticas y castigos infringidos con sus propios hijos, mismos que sirvieron de pruebas cuando fueron detenidas.

Los métodos poco ortodoxos para criar a los niños de Ruby incluían: negarles comida, trabajos físicos exigentes, quitarles las camas para dormir y golpes. En una ocasión uno de los menores trató de escapar por lo que fue castigado dejándolo amarrado de pies y manos.

El documental muestra cómo a raíz de la fuga de uno de los niños, que logró llegar hasta la casa de un vecino y le pidió que llamara a la policía, las dos mujeres fueron investigadas y detenidas por abuso infantil.

Con la caída de las dos mujeres quedó al descubierto que frente a las cámaras de celular eran ejemplo de sus comunidades y mostraban una vida perfecta, al nivel de aconsejar a otros, pero en la realidad, se trataba de dos personas sin empatía por los niños y con criterios absurdos de crianza.

Las condenas de Ruby Franke y Jordi Hildebrandt de ‘La influencer siniestra’

Las investigaciones arrojaron que las mujeres estaban motivadas por el extremismo religioso y creían que el abuso que infringían era “necesario para que los niños se arrepentirán y pueda expulsar los espíritus malignos”.

Ruby y Jodi fueron arrestadas y acusadas por seis cargos, todos relacionados con el abuso infantil. “Las Mamás de verdad”, se declararon culpables. Ruby pidió perdón y admitió haber abusado de los menores, mientras que Hildebrandt no se retractó y antes aclaró que lo hizo por amor.

Las mujeres, detenidas en el 2023, fueron condenadas a cumplir cuatro penas de 1 a 15 años de prisión cada una.

Actualmente cumplen con sus penas y solo podrán salir de prisión cuando la junta de libertad condicional del estado determine el tiempo mínimo que debe cumplir cada una.

En el juicio se dieron a conocer los detalles del maltrato hacia los niños. Al final, el fiscal de Utah, Eric Clarke, dijo que dos de los hijos de Franke vivían en un “ambiente parecido a un campo de concentración...A los niños se les negaba regularmente comida, agua, camas para dormir y prácticamente todas las formas de entretenimiento”.

Aquí más noticias que son tendencia