Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Famosos

Murió hijo de Paul J Kim. El comediante e influencer lloró al anunciar su muerte

Paul J Kim, un generador de contenido y devoto católico, contó que su hijo, Micah Joseph, estuvo en la UCI por más de 10 días después de contraer una grave gripe.

Por Redacción Vea
04 de enero de 2026
Paul J Kim: famoso influencer católico llora al anunciar muerte de su hijo de 5 años
Fotografía por: Instagram

El influencer religioso estadounidense Paul J Kim, casado con Maggie Ki y con seis hijos llamados Audrey, Remy, Joey, Aiden, Micah y John Paul, se ha hecho muy conocido por sus mensajes de fe católica.

El pasado 21 de diciembre, Paul usó las redes sociales para compartir que uno de sus pequeños, Micah Joseph, de 5 años, fue ingresado en los servicios de emergencia.

De acuerdo a su testimonio, el niño sufrió en casa complicaciones respiratorias que lo llevaron a la Unidad de Cuidados Intensivos, ya que la gripe desencadenó una sepsis. Un día después de ser hospitalizado, el pequeño debió ser conectado a soporte mecánico, al tiempo que su actividad cerebral se vio afectada.

Vínculos relacionados

Hija de Tommy Lee Jones tuvo líos legales antes de su muerte. Familia se pronuncia
Murió bebé de Fer Moreno, de Acapulco Shore. “Estamos tratando de encontrar fuerzas”
Murió presentador de ‘Lo sé todo’: “Su partida nos llena de tristeza”. Esto se sabe

Paul J Kim pidió por un milagro

Por más de 11 días, el generador se mostró confiado en que la fe y los médicos sacarían adelante a niño, que no mostraba mejoría. En su mensaje de Navidad, en sus redes, admitió que era la prueba más difícil a la que se enfrentaba con su esposa. Pidió oración a su comunidad digital, por un milagro.

El también comediante estadounidense posteriormente, dio a conocer que su hijo fue diagnosticado con una enfermedad inusual y finalmente Micah Joseph falleció el 31 de diciembre.

En medio de lágrimas, Paul reveló que el pequeño murió, pero también se mostró confiado en que sabía que estaba en un lugar mejor.

Micah Joseph comienza el nuevo año disfrutando de la gloria, el amor y la paz inagotables de Dios. Micah ha estado muy ocupado, viendo cómo el Señor lo usa y lo envía en misiones para acercar a millones de personas a él“.

El influencer dejó ver su tristeza por lo ocurrido, pero también su esperanza: “No podría ser un padre más orgulloso. Esta realidad me llena de alegría y esperanza en medio del dolor. Nuestros corazones están destrozados, pero confiamos en el Señor. Por favor, oren por mi familia y por mí mientras aprendemos a vivir por fe y no por vista”, indicó en su mensaje e el que agradeció las oraciones de su comunidad.

Dios los bendiga de verdad. Sus oraciones por Micah fueron respondidas, pero de una manera diferente a la que todos esperábamos. Dios lo sanó y lo recibió en la vida eterna. Él está donde todos queremos estar“.

En publicaciones posteriores Paul se ha mantenido en su fe y se ha referido a su confianza de lo que siguió para su hijo: “Como padre, mi objetivo final para mis hijos es que lleguen a casa a salvo al Cielo a través del regalo de la salvación que Jesús nos ofrece. Micah está en casa a salvo ahora y Dios me está revelando constantemente cómo está usando a mi hijo, un niño alegre de 5 años, para evangelizar el mundo e incluso hacer milagros”, escribió en un post siguiente donde compartió imágenes de su hijo.

Aquí más noticias que son tendencia

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Vea

Paul J Kim

Influencer católico

Muere hijo de influencer católico

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.