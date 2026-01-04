Murió hijo de Paul J Kim. El comediante e influencer lloró al anunciar su muerte

El influencer religioso estadounidense Paul J Kim, casado con Maggie Ki y con seis hijos llamados Audrey, Remy, Joey, Aiden, Micah y John Paul, se ha hecho muy conocido por sus mensajes de fe católica.

El pasado 21 de diciembre, Paul usó las redes sociales para compartir que uno de sus pequeños, Micah Joseph, de 5 años, fue ingresado en los servicios de emergencia.

De acuerdo a su testimonio, el niño sufrió en casa complicaciones respiratorias que lo llevaron a la Unidad de Cuidados Intensivos, ya que la gripe desencadenó una sepsis. Un día después de ser hospitalizado, el pequeño debió ser conectado a soporte mecánico, al tiempo que su actividad cerebral se vio afectada.

Paul J Kim pidió por un milagro

Por más de 11 días, el generador se mostró confiado en que la fe y los médicos sacarían adelante a niño, que no mostraba mejoría. En su mensaje de Navidad, en sus redes, admitió que era la prueba más difícil a la que se enfrentaba con su esposa. Pidió oración a su comunidad digital, por un milagro.

El también comediante estadounidense posteriormente, dio a conocer que su hijo fue diagnosticado con una enfermedad inusual y finalmente Micah Joseph falleció el 31 de diciembre.

En medio de lágrimas, Paul reveló que el pequeño murió, pero también se mostró confiado en que sabía que estaba en un lugar mejor.

“Micah Joseph comienza el nuevo año disfrutando de la gloria, el amor y la paz inagotables de Dios. Micah ha estado muy ocupado, viendo cómo el Señor lo usa y lo envía en misiones para acercar a millones de personas a él“.

El influencer dejó ver su tristeza por lo ocurrido, pero también su esperanza: “No podría ser un padre más orgulloso. Esta realidad me llena de alegría y esperanza en medio del dolor. Nuestros corazones están destrozados, pero confiamos en el Señor. Por favor, oren por mi familia y por mí mientras aprendemos a vivir por fe y no por vista”, indicó en su mensaje e el que agradeció las oraciones de su comunidad.

“Dios los bendiga de verdad. Sus oraciones por Micah fueron respondidas, pero de una manera diferente a la que todos esperábamos. Dios lo sanó y lo recibió en la vida eterna. Él está donde todos queremos estar“.

En publicaciones posteriores Paul se ha mantenido en su fe y se ha referido a su confianza de lo que siguió para su hijo: “Como padre, mi objetivo final para mis hijos es que lleguen a casa a salvo al Cielo a través del regalo de la salvación que Jesús nos ofrece. Micah está en casa a salvo ahora y Dios me está revelando constantemente cómo está usando a mi hijo, un niño alegre de 5 años, para evangelizar el mundo e incluso hacer milagros”, escribió en un post siguiente donde compartió imágenes de su hijo.

Aquí más noticias que son tendencia