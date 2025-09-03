Pedro Pascal demandó a marca de licor en Chile ¿por qué y qué exige?

Desde el año pasado en Chile se vende un pisco denominado premium por cerca de 12 dólares la botella. Esto no tendría nada de particular sino fuera por el nombre. El licor se denominado Pedro Piscal y llamó la atención del actor chileno Pedro Pascal, que se ha convertido en un figura del entretenimiento mundial por protagonizar la serie de HBO, The Last Of Us. Anteriormente, lo habíamos visto en Juegos de Tronos, Narcos y en series como La ley y el orden UVE.

El actor y sus abogados consideraron que el nombre de la bebida conduce a “una indiscutidamente inductiva a error o confusión” entre los consumidores que pueden pensar que se trata de un licor asociado con el artista, asunto que no es cierto.

Pedro Pascal y sus abogados piden cambiar nombre de pisco

La demanda, instaurada en marzo del 2024 ya está en la etapa de juicio. Ante INAPI, el organismo en Chile encargado de los derechos de Autor, los representantes de Pedro Pascal han argumentado que el empresario David Herrera, responsable del pisco mencionado “no puede alegar que desconocía la gran similitud entre el signo que registró y el nombre de nuestro representado. No se trata de una simple coincidencia, especialmente considerando la fuerte presencia que tiene nuestro representado en el mismo rubro en que el demandado ofrece sus productos y servicios”.

Lo anterior recordando que el rostro del actor es lo suficientemente conocido en el país, donde además es imagen de la cerveza Corona como del vino chileno Casillero del diablo, de propiedad de Viña Concha y Toro.

De alguna manera, la confusión o relación que los consumidores pueden hacer entre el pisco y el actor también afecta los intereses del artista y de las marcas que representa.

¿Qué dice el dueño de Pedro Piscal?

El responsable del pisco por su parte, se defiende con que se trata de un juego de palabras entre una cepa de uva y el pisco. “Pedro por Pedro Jiménez, la variedad de uva que se utiliza para hacer el pisco y Piscal porque va en directa relación con pisco. Es un juego de palabras pero, en ningún caso, con referencia al actor”, dijo al diario El País, de España, Ángel Labra abogado del empresario.

El empresario empezó los trámites de su marca en el 2023 y puso el respectivo anuncio que se exige en el Diario Oficial en junio de 2023, nadie se opuso en un mes, razón por la cual alega la legitimidad del nombre.

También mencionó que la marca no tiene en ninguna parte el rostro del artistas. “La marca fue pedida de buena fe, que se está haciendo un uso legítimo de ella y que, por tanto, ningún consumidor se confunde”, expuso.

José Pedro Balmaceda Pascal, nombre de pila del reconocido actor no ha viajado a Chile a presentar su testimonio, ya que reside y trabaja en Los Ángeles, no obstante, las autoridades han pensando en que su declaración es vital en este caso, ya que su nombre es el que podría estar afectado, según expone la parte demandante.

La solicitud de Juan Pablo Silva, representante de Pedro pascal es una: “Es evidente que induce a confusión y, en consecuencia, debe ser cancelada”.

De momento, la marca sigue siendo comercializada y el caso podría estar en los tribunales por lo menos un año más antes de tener un veredicto.

Según reseña el diario El País, los abogados que representan a Herrera, el dueño del pisco, son expertos en este tipo de casos y han ganado otros similares anteriormente. El de la amasandería chilena Superpan, que se enfrentó a DC Comicspor el rol de Superman; el de StarWash, una compañía de lavado de carros que logró mantener su marca tras un caso con Lucas Film, y el de Harry Plotter, una marca de impresión y publicidad que se enfrentó a Warner Bros por Harry Potter.

