Rescatan última foto del príncipe William con su mamá Lady Di, días antes de morir

El pasado 31 de agosto se cumplieron 28 años de la muerte de la princesa Diana. Los trágicos hechos ocurridos en el puente del Alma, en París, cobraron también la vida de su novio Dodi Al Fayed. Desde entonces, todos los hechos alrededor de su muerte, así como los eventos a los que ella acudió en los días previos, han sido sometidos a escrutinio, de tal manera que cuando surge algún material nuevo o desconocido, naturalmente llama la atención y se vuelve noticia.

Así se veían Lady Di y su hijo, el futuro rey de Inglaterra

Ahora ha sido una imagen informal en plena calle de Londres, la que ocupa el interés de millones de seguidores. Allí se observa a la princesa de Gales junto a su hijo mayor, el príncipe William, futuro rey de Inglaterra, caminando.

La fotografía sería la última que existe de madre e hijo. Fue tomada el 21 de agosto de 1997, solo diez días antes de que la princesa del pueblo, como la llamaban algunos perdiera la vida trágicamente.

Se sabe que la imagen fue captada minutos después de que Diana y William disfrutaran de un almuerzo en el famoso restaurante La Famiglia, en el sector de Chelsea, Londres. Diana le sonríe a su primogénito, quien viste pantalones de jean y un saco. El joven se cubre la boca mientras se ríe.

La instantánea ha generado comentarios de expertos o biógrafos de la realeza que han recordado la estrecha relación que tenía Diana con su hijo mayor, a quien procuraba aconsejar sobre lo importante que sería mantener la humanidad y las emociones cuando fuera rey. También ha traído a las redes que Diana quiso dos hijos para que crecieran y se apoyaran mutuamente, algo que ahora no parece ocurrir entre William y Harry, quienes llevan cinco años distanciados y no parece haber tregua a la vista.

El biógrafo Andrew Morton, autor del libro Diana: Su verdadera historia, declaró a People lo que creía la princesa.

“Diana siempre decía que tenía dos hijos por una razón: el menor estaría allí para apoyar al mayor en la solitaria tarea de ser el futuro rey”, dijo.

Volviendo a la imagen de madre e hijo, algunos cibernautas se han preguntado ¿cuál sería la última foto que Diana tendría con su hijo menor Harry, con quien compartía momentos espontáneos?, sin que aún trascendiera una de esos días.

La siguiente foto que hubo de los hijos de Diana fue muy triste, la del 6 de septiembre cuando la princesa fue enterrada. Ese día, el mundo detalló cómo William y Harry, de 15 y 12 años, caminaron detrás del féretro de su madre. Una escena que Charles Spencer, hermano de Lady Di, quiso evitar, porque creyó que era algo muy fuerte para los dos jóvenes, sobre todo para el menor, pero la familia decidió que así fuera.

Esto lo reveló el mismo duque de Sussex en su libro ‘En la sombra’, donde contó muchos secretos y eventos de la familia real, de la que se separó en el 2020 para irse a vivir a Estados Unidos, junto a su esposa Meghan y sus hijos, Archie y Lilibet

