Penn Badgley, de ‘You’, ahora es padre de gemelos. Su esposa es cantante y partera

‘You’ se convirtió en una de las series más polémicas, pero al mismo tiempo, más vistas de Netflix. La historia de un asesino y depredador de mujeres, que se veía muy guapo y agradable no solo generó comentarios diversos en las redes sociales, sino que conflictuó de manera directa al actor Penn Badgley, que lo encarnó por casi una década.

El artista admitió en una de las entrevistas dadas en medio de la promoción de la quinta y última temporada a comienzos del año, que fue un personaje que lo afectó durante sus treinta, ya que empezó interpretándolo a esa edad y en noviembre próximo comenzará a vivir sus 40.

La afectación tuvo que ver con conocer a alguien que definitivamente no quería llegara ser. A él también lo conflictuaba el hecho de verse muy simpático, siendo un asesino.

“Ya no soportaba ser John Godberg”, mencionó al diario inglés The Guardian, el actor que comenzó a popularizarse mucho antes en la exitosa ‘Gossip Girl’.

Desde que terminó todo lo relacionado con Goldberg, Penn estuvo dedicado a su familia, ya que en la vida real dista completamente del rol mencionado. Su esposa, la cantante Domino Kirke; su hijo, James, de 4 años y su hijastro, de 16, son su prioridad, al tiempo que aguardó la llegada de los gemelos que esperaba Kirke.

Los pequeños llegaron al mundo hace aproximadamente una semana, aunque él no lo dijo exactamente qué día cuando lo anunció en sus redes, se presume que nacieron el 2 de septiembre. Fue en una publicación donde también promociona su pódcast que dijo: “Hay unos pies pequeñitos de bebé aquí. No quiero despertarlos”, comentó desde la comodidad de su casa. En el texto del post escribió “interrumpiendo la paternidad gemelar”

Protagonista de ‘You’ admitió presión ante nueva paternidad

En una entrevista preliminar, Penn admitió sus temores por el reto de ser padre gemelar, admitiendo que la presión por “criarlos muy bien”, es un reto grande. “Van a ser gemelos, así que ahora tendremos cuatro chicos. Ya sabes, digo esto con sinceridad aunque suene un poco de mal gusto, el mundo necesita más hombres buenos”, dijo al pódcast de Alex Cooper Call her Daddy. Allí mismo indicó que afortunadamente goza de bastante paciencia para la tarea. “Hasta que la pierdo, entonces soy tan malo como cualquiera. Pero puedo ser muy paciente”.

El artista mencionó que de otro lado, sentía tranquilidad, ya que su esposa además de cantante es partera y doula y ha tenido muchos casos donde recibe bebés y apoya emocional y físicamente a otras mujeres en la labor del parto.

¿Quién es la esposa del protagonista de ‘You’?

Penn y su esposa, Domino se conocieron en el 2014 cuando coincidieron en una tienda y un amigo los presentó. Por aquel entonces, el actor buscaba dónde alquiler una habitación y la cantante tenía una disponible. Tres años después se casaron y cuatro años más tarde, llegó el pequeño James. Domino ya tenía un hijo de otra relación que convive con ellos.

“Para mí es una alegría ver cuando estás feliz. Para ti, yo siempre espero ser una fuente de alegría. Estoy muy contento de que estemos casados” le dedicó él a su esposa en redes un poco antes de pandemia.

