Nació hijo de Vanessa Kirby, de Los 4 fantásticos, Misión imposible y The Crown

La británica Vanessa Kirby hizo oficial su embarazo en la premiere de la película ‘Los 4 fantásticos’ en mayo pasado, realizada en Ciudad de México.. La actriz, de 37 años, exhibió feliz su barriguita dejando sorprendidos a los reporteros que no sabían de su estado. Allí posó junto a algunos de sus compañeros de elenco de la apuesta de Marvel.

Ahora se ha confirmado que el primer hijo de la actriz y su prometido nació. Una cuenta en X, antes Twitter, de una persona, al parecer, cercana a la pareja subió la imagen donde Vanessa carga al pequeño en la habitación de hospital donde habría llegado al mundo. La instantánea generó decenas de mensajes de felicitación por la llegada del heredero.

Kirby, quien además de la cinta ‘Los 4 fantásticos’, donde personifica a Sue Storm y ‘Misión Imposible’, donde encarnó a la viuda Alanna Mitsopolis en un par de cintas de la franquicia; también estuvo nominada al Oscar por su estelar en la películas ‘Pedazos de una mujer’. Adicionalmente, se hizo muy popular en el rol de la princesa Margarita en la serie de Netflix ‘The Crown’.

Sentimentalmente hablando, lleva varios años de relación con Paul Rabil,jugador de rugby, ex profesional de lacrosse y cofundador de la Premier Lacrosse League, de 39 años.

Vanessa Kirby y su novio irán al altar

La pareja sale desde el 2022 y fue él quien, de alguna manera oficializó la relación cuando subió una foto de los dos en sus redes sociales: “Desde el momento en que nos conocimos en Des Moines, en todo el mundo y atrás, la vida es mucho mejor, más propósito y más hermosa contigo”, escribió el deportista en su momento.

Los padres del bebé, que están comprometidos desde diciembre pasado, y aún no han dado a conocer cuándo sería la boda.

Congratulations Vanessa wishing your family the best 🤍 pic.twitter.com/JfAKUolZVd — Vanessa Kirby News (@vanessaknation) September 7, 2025

Sobre la maternidad, Vanessa había comentado a la revista Grazia.

“Sue es madre primeriza y exploramos muchos aspectos de eso. Fue insólito que esto sucediera al mismo tiempo. Me siento muy agradecida y cercana a ella porque aprendí mucho sin darme cuenta”.

