Pepe Aguilar revela que quedó sin nada tras divorcio

Pepe Aguilar tiene actualmente una sólida y ya larga relación con su esposa, Aneliz Álvarez y quien es la madre de sus hijos Aneliz, Ángela y Leonardo. La pareja está junta desde 1997.

Sin embargo, no todos sus seguidores saben que el cantante y empresario tuvo un primer matrimonio con la actriz Carmen Treviño y de esa unión nació el primogénito del cantante Emiliano.

El primogénito de Pepe Aguilar también canta

Son varias ocasiones en las que el mismo Emiliano, quien también canta, pero no regional ni mariachi, sino urbano, ha mencionado que tiene una relación distante con su padre Pepe.

Ahora ha sido el patriarca d ella fmailia quien ha hablado de ese hijo y de la época en que rmpió con su priemra esposa.

EN conversación con Pati Chapoy indicó que quiso acercarse a su hijo, pero él no lo pemritió.

“Lo busqué en su momento, claro, pero yo creo que todo el mundo tiene el derecho de hacer con su vida lo que quiera y si él quería y necesita tener un tiempo para hacer su vida y por primera vez ser lo que está haciendo y quiere hacerlo solo, quién soy yo para detenerlo”, ddijo en esa charla.

También mencionó que por ella no conoce a su nieta, la hija de Emiliano. Así mismo habló de cómo se dio la ruptura de Carmen.

“Su mamá se lo llevó cuando yo no estaba en mi casa” dijo explicando que como pareja enfrentaron desencuentros que llevaron a la ruptura y ella se marchó para Tijuana, dejándolo sin nada.

“Vivíamos en la Ciudad de México y no nos llevábamos bien. Un día ella optó por irse. Yo traté de buscarlo inmediatamente, pero a parte tuve que comenzar desde cero porque se llevó muebles y coche, no en la calle, me dejó en la casa vacía”, detalló.

EN aquel tiempo Emiliano Aguilar tenía cerca de un año de edad y, y solo lo vio algunas veces.

“Desgraciadamente por eso no hubo la relación que hubiera querido tener con mi hijo. Traté de buscarlo, pero era un poquito difícil que me lo prestaran. Yo viajaba de México a Tijuana para ver a mi hijo”, dijo.

Pepe también habló de cuando ya mayor Emiliano comaprtió con el resto de la familia Aguialr pero le costó entrar en el núcleo. “No lo conocía”, dijo el cantante.

EL artista finalmente habló de los sentimientos por su hijo mayor: “Me di cuenta que le hice mucha falta en todos esos años y traté de compensar, pero no se puede”.

