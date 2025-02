Pirlo: quién es, edad, nombre real y más del entrevistado por ‘Juanpis González’

El pasado martes, se volvió tendencia en redes sociales unos videos de diferentes usuarios asegurando que una entrevista que ‘Juanpis González’ le realizó a Pirlo para su programa, se había “salido de control” por cuenta de la actitud que tuvo el invitado.

¿Qué pasó con Pirlo en la entrevista con ‘Juanpis González’?

Debido a esa situación, Riaño apareció en sus redes sociales explicando lo que ocurrió con el artista durante la entrevista y por qué tomó la decisión de no publicar la entrevista como acostumbra a hacerlo en su canal de YouTube.

“La entrevista fue en desastre porque se salió de las manos. Invitamos a un artista que está creciendo mucho en el mundo del trap. Nosotros tenemos todo tipo de artistas en nuestro show y todo tipo de géneros. Fue una entrevista muy incómoda y muy difícil de llevar, pero hablando, pensábamos que es un tipo de 25 años que bajó muchas veces al camerino. Estaba bastante asustado y muy nervioso. Se salió de control el personaje, traté de llevarlo lo mejor posible, pero creo que siempre estamos juzgando y no sabemos el detrás de. No lo estamos justificando, pero tampoco estamos para señalar. Cada cual viene con cosas detrás y no sabemos por qué empezó a tomar de la forma que lo hacía, se prendió su porro y dijo que se podía hacer visible”, dijo el comediante.

¿Quién es Pirlo 420 y cuál es su nombre real?

Jean Emmanuel Cortés Herrera, mejor conocido como Pirlo 420, es un cantante colombiano de trap y reguetón, quien ganó reconocimiento a través de batallas de freestyle en redes sociales. Su nombre artístico está relacionado con Andrea Pirlo, el famoso futbolista italiano, y el 420, tiene que ver con el Día Mundial de la Marihuana.

Nació el 25 de julio de 1999 en Cali, Valle del Cauca, Colombia, trabajó como barbero y allí aprovechaba para improvisar frente a sus clientes. Tiene 25 años y, durante su carrera, ha trabajado con reconocidos cantantes como Feid y Maluma.

A los 13 años se vinculó con la barra brava del equipo América de Cali y, en el 2020, comenzó sus primeros pasos en el freestyle.

En diciembre del 2021 lanzó Ziploc, un tema que lo hizo famoso en su tierra natal y que, además, llamó la atención de Blessd, con quien hizo un remix de la canción. En ese mismo año, Pirlo lanzó su primer EP titulado El Diablo & La Rata, en colaboración con Yepo TFOM. Más adelante, Feid lo invitó a colaborar en su álbum Cuál es esa.

Pirlo ha tenido que enfrentar varios momentos difíciles a lo largo de su vida. Cuando tenía 16 años arrebataron la vida de su padre, lo que le generó problemas de conducta, pues el artista presenció el asesinato en una esquina del barrio.

El artista confesó en una oportunidad que, durante un tiempo, se la pasaba más en la calle que en su casa y eso lo llevó a involucrarse en algunos vicios, motivado también por los problemas económicos que enfrentaban en su casa y las necesidades especiales de su hermana.

Su mamá, al verlo en esa situación, decidió llevarlo a una fundación de rehabilitación, pero según contó en una oportunidad, la experiencia no fue la mejor, por el contrario, empeoró. Al final, el arte transformó su vida.

¿Qué dijo Pirlo de la polémica entrevista con ‘Juanpis González?

Luego que el comediante saliera en redes sociales a contar lo que ocurrió con Pirlo durante la grabación de Juanpis Live Show, el artista también se pronunció en sus redes sociales, pidiéndole disculpas al comediante por lo ocurrido.

El reguetonero se mostró arrepentido, no solo con Alejandro Riaño, sino con el público que pagó una boleta por el show. “Desde que llegué a la entrevista empecé a tomar. No quiero portarme como mal agradecido con él. La verdad la culpa fue mía y siento que necesito dejar las cosas claras. Mil disculpas a los que estuvieron en la entrevista. No pude haber sido yo. No fueron nervios, fue más un juego de emociones y me dejé llevar. La entrevista fue un fracaso porque la gente quería saber más de mí y yo nunca conté bien las cosas", aseguró.