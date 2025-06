Polilla venderá la ropa de ‘La Gorda Fabiola’. ¿Cuándo y cómo se puede comprar?

Han pasado ocho meses desde la muerte de Fabiola Posada, conocida como ‘La Gorda Fabiola’. La actriz y humorista falleció a los 61 años a causa de una bacteria que estaba muy avanzada, según contaron sus hijos mayores.

Desde entonces, Nelson Polanía, su esposo, ha realizado en redes sociales múltiples publicaciones recordando con amor y nostalgia a quien fue su pareja durante casi tres décadas.

¿Por qué Polilla venderá las pertenencias de ‘La Gorda Fabiola’?

Una de las iniciativas que tenían los humoristas era vender las cosas como ropa o accesorios de Fabiola con el fin de recoger fondos para una fundación. Pese a que la actriz partió de este mundo, Polilla ha continuado con esa labor. Esta semana anunció que, una vez más, realizará “El pulguero de la Gorda’, para que sus seguidores puedan llevarse alguna prenda o accesorio de ella.

Polilla y La Gorda Fabiola. Fotografía por: ARCHIVO VEA

“Mi esposita siempre fue un símbolo de empoderamiento de las mujeres de tallas plus, luchaba porque las Gorditas debían tener diseños hermosos para su buen vestir, apoyaba todo tipo de emprendimiento que tratara el tema, cada año realizaba el Pulguero de La Gorda, donde vendía prácticamente todo su closet y recogía fondos para la fundación @fumdir“.

Sobre cómo y cuándo, el humorista de Sábados Felices y La Luciérnaga, aseguró: “este año no es la excepción... Lo haremos este sábado 7 y domingo 8 desde las 10 AM en @granestacion2cc, costado esfera, segundo piso frente al almacén @bgf_bylagordafabiola. Venderemos todos sus accesorios, ropa, zapatos, carteras, en fin, para una linda causa, todo lo que se recoja es para ayudar a esta linda fundación... Los espero amigos, atendido por este servidor”.

En diálogo con Vea, Polilla habló de la importancia de esta labor para su vida: “para mí El Pulguero de la Gorda significó mucho porque era el apoyo que yo le daba a una labor tan linda que ella hacía cada año en un bazar muy grande. Ella vendía accesorios, carteras, ropa, o todo eso que ella se ponía una o dos veces y ya después ella vendía. A raíz del deceso de mi esposita yo me quedé con muchas de sus pertenencias de este año, entonces he decidido continuar con ese pulguero como le llamaba ella para que la gente vaya y adquiera unas de las prendas que ella usaba a manera de recuerdo y con esto podamos dar una ayuda económica a esta fundación tan linda. Para mí es un honor poder hacerlo. Son precios de remate, de subasta, de remate".

Sus seguidores le han dejado mensajes felicitándolo por continuar haciendo lo que a La Gorda Fabiola le gustaba hacer. “Qué linda iniciativa, me imagino esas prendas tan lindas, ella vestía hermoso”, “se le ve una nostalgia y tristeza en sus ojos”, “tan bello tu Polilla continuar con el legado de tu esposita. Eres un gran ser humano, Dios te bendiga y acompañe a ser feliz”, “qué lindo se te ve y se te siente el mismo amor por tu esposa”, “gracias por seguir con sus obras, no pudo ella encontrar mejor hombre que tú, abrazos y bendiciones”.

Mensaje de Polilla a La Gorda Fabiola

En una reciente publicación en Instagram, Polanía abrió su corazón y contó cómo han sido estos meses sin su esposa: “ver como la presencia de la muerte cambió mi destino, lo trastornó tirándome a un abismo de tristeza y melancolía que no encontraba fin, solamente me sentía caer cada vez más en esa oscuridad que se llama duelo, pero sentí que esta semana llegué a lo más profundo, que el golpe no fue nada comparado al dolor de perderte mi amor, es como tocar fondo en la aflicción y lo hice con ese último sueño que tuvimos, hablo en plural porque fuiste la protagonista y me ayudas a buscar ese camino que necesito”.