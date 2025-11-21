¿Por qué Miss Universo se enojó ante pregunta de estudiante de Harvard? “Por gente como tú”

La ganadora del polémico concurso de belleza Miss Universo, la mexicana Fátima Bosch no ha dejado de ser noticia desde que fue elegida. Recordemos que en esta oportunidad, el evento ha estado teñido de escándalos, que van desde señalamientos contra su CEO, Raúl Rocha Cantú, por intervenir en la elección de la reina dejando por fuera el veredicto del jurado calificador hasta acusaciones por sus actividades.

El reinado celebrado en noviembre pasado en Tailandia también tuvo un delicado accidente que dejó hospitalizada por semanas a la representante de Jamaica, quien cayó en un hueco que había en la pasarela de desfile.

Tras su elección, son varias las oportunidades en las que Fátima ha sido cuestionada por su corona, incluso en entrevistas le han preguntado ¿por qué no renuncia?. Nuevamente, la soberana se encontró con inquietudes de este tipo.

“Yo no voy a renunciar”, reitera Fátima Bosch

Ocurrió durante la cumbre Mexico Conference 2026 de la Universidad de Harvard, donde una estudiante le indagó por qué no renunciaba mencionándole las dudas sobre la legitimidad de su triunfo.

“Por gente como tú es que la gente se mete el pie y cuestiona cuando una mujer tiene un puesto”, dijo visiblemente molesta la reina.

La mexicana cuestionó la pregunta misma de la estudiante. “Yo no sabía que tú trabajabas en Miss Universo y que estuviste en la concentración, pero el día que entendamos que como mujeres, cuando una mujer avanza y trabaja para abrir puertas para las demás, todas vamos avanzar como comunidad. Ese día la sociedad va a cambiar y por gente como tú es que la gente se mete el pie y cuestiona cuando una mujer tiene un puesto. Yo no veo que le cuestionen a ningún hombre cuando tiene un puesto jamás y cuando una mujer lo tiene se lo cuestionan al doble”, dijo. A la mexicana algunos de los presentes la aplaudieron por su respuesta, sin embargo algunos de los cibernautas mencionaron que no solo no respondió la duda, sino que consideraron que la pregunta era legítima.

“No voy a renunciar porque yo trabajé por esa corona y por eso gane yo y creo que he demostrado estos cuatro meses que he estado al frente que he estado haciendo cosas que en la historia se habían hecho”, sentenció.

