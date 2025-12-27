¿Por qué se acabó ‘¿Qué hay pa’ dañar?’ Valentina Taguado se pronunció

En octubre del año pasado, Hassam sorprendió a sus seguidores al hacer pública su renuncia de ¿Qué hay pa’ dañar?’, el programa digital matutino que presentaba junto a Valentina Taguado y la comediante Johana Velandia. “Hoy ya tuve una comunicación directa con la producción de ¿Qué hay pa’ dañar? Quiero evitar rumores o comentarios fuera de lugar. He recibido muchos mensajes preguntando por el proceso y prefiero contarlo directamente. Hay un contrato con el canal que ellos han cumplido a cabalidad. De hecho, ya me dio pena porque en estos días me consignaron, y yo les dije: ‘No, no me gusta cobrar por algo que no estoy haciendo’”, dijo. Tras su salida, quedaron solamente la dos. Tras varios rumores y especulaciones, finalmente se confirmó que el programa llegó a su fin.

¿Qué pasó con Valentina Taguado en ‘Qué hay pa’ dañar’? La locutora responde

En redes sociales se rumoró que el fin del programa se dio por supuestas controversias de la exlocutora de Impresentables de Los40 con los directivos del canal. Sin embargo, en las últimas horas, ella misma se pronunció a través de sus redes sociales para revelar, según ella, los verdaderos motivos que llevaron al cierre definitivo del matutino digital:

“RCN no acabó el programa. Johana y yo renunciamos. Entre un programa y un proyecto personal, nos decidimos por el proyecto personal. ¿Por qué? Porque no nos daba el tiempo, estábamos haciendo el programa literalmente dormidas porque no es lo único que hacemos. Increíblemente agradecidas con el canal porque fueron muy lindos con nosotras hasta el último momento”, aclaró.

Valentina Taguado se pronunció en sus redes sociales.

Enseguida, agregó: “Los medios tienen prohibiciones, limitaciones, reglas... y está bien. Con todo el amor del mundo, escogimos la libertad de decir y hacer lo que queramos, cuando queramos, donde queramos y con quien queramos, o sea, los shows. Tampoco es que seamos las mujeres más decentes o prudentes del mundo y tampoco nos interesa serlo”.

En redes sociales, los internautas han dejado sus impresiones: “Adoro los finales felices!!! Dios sabe cómo hace sus cosas”, “recuerdo las sabias palabras de Violeta... Sube como palma y cae como coco”, “a mí personalmente me gustaba, lo veía todas las mañanas”; “ese programa solo fue bueno mientras estaba @oficialhassam”, “el programa es un buen proyecto lo malo es los conductores que tenía”, “la Taguado no es para todo el mundo, es mejor que siga llenando auditorios”.