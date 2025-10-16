¿Por qué Shakira sería nominada el Oscar si no ha actuado en ninguna película?

La colombiana Shakira es sin duda la artista más destacada que ha tenido la industria musical y su éxito hace décadas traspasó fronteras convirtiéndola en una artista global y ya legendaria por la cantidad de éxitos lanzados, así como reconocimientos y galardones que ha logrado en 30 años de carrera profesional.

La barranquilerla además cuenta con varios récords logrados con su más reciente gira ‘Las mujeres ya no lloran’, que no solo es la más importante de su carrera, sino la más grande y rentable que ha hecho una artista latina en el mundo. Eso sin contar que su nombre aparece como una de las celebridades más ricas del planeta.

Tan solo en México ostenta el título de ser la artista que más conciertos ha realizado en ese país dentro de una misma gira reuniendo a más de un millón de personas. En Ciudad de México, también hizo historia al ser la primera en realizar 12 conciertos seguidos con entradas agotadas en el estadio GNP, registrando una asistencia total de 780.000 personas.

Shakira podría estar nominada al Oscar 2026

Ahora, varios medios especializados registran que a galardones Grammy, Grammy Latino, MTV Music, Lo Nuestro, Juventud, Europe Music Awards, Billboard, por mencionar solamente algunos de los más recientes que ha obtenido, la intérprete de ‘Las mujeres ya no lloran’ podría recibir su primer Premio Oscar en el 2026.

Ha sido la revista Variety quien anunció los posibles nominados al codiciado galardón, que la incluyó en su lista de probabilidades. Esta situación ha dejado a algunos sorprendidos, ya que no se tiene noticia de que la artista haya retomado la actuación, rol que desempeñó en Colombia hace más de 30 años cuando protagonizó la serie de Cenpro Televisión, El oasis, junto al retirado actor Pedro Rendón. Incluso, Shakira ha mencionado desinterés por la posibilidad de actuar.

Sin embargo, hay que decir que en realidad, esto es muy posible ya que Shakira sería nominada en el renglón de Mejor Canción para película y sería el tema de la cinta animada Zootopia 2, el que la llevaría a esta posible opción. La barranquillera compuso este sencillo junto a Ed Sheeran y Blake Slatkin.

Según Variety los probables nominados en esta categoría serían:

“ KPop Demon Hunters ” (Netflix) “Golden” de EJAE y Mark Sonnenblick“

Sinners ” (Warner Bros.)“I Lied to You” de Ludwig Göransson y Raphael Saadiq“

Train Dreams ” (Netflix)“Train Dreams” de Nick Cave y Bryce Dessner“

Wicked: For Good ” (Universal Pictures)“The Girl in the Bubble” de Stephen Schwartz“

Zootopia 2 ” (Walt Disney Pictures)“Zoo” de Shakira, Ed Sheeran y Blake Slatkin

