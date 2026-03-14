Presentadora de televisión reveló que tiene cáncer de piel: “No importa lo que pase”

Este viernes, Myrka Dellanos, reconocida presentadora cubano-estadounidense, sorprendió a sus seguidores al revelar que fue diagnosticada con cáncer de piel. La noticia la dio a conocer a través de su perfil de Instagram donde tiene 3,9 millones de seguidores.

¿Qué pasó con la presentadora Myrka Dellanos?

En el post, que está acompañado de una foto suya, tipo selfie, mostrando una venda en su oreja, escribió: “Recientemente me diagnosticaron cáncer en la piel que infiltró la oreja y el oído. El martes me operé y lo sacaron y me pusieron un injerto de piel y ahora me estoy recuperando”.

Además, agregó: “Estoy agradecida con Dios que ya todo está fuera y creyendo en fe que jamás regresará. Los médicos me dijeron que regresa en un 40% de las personas así que me tengo que cuidar. Estoy comenzando un protocolo especial para rebajar el azúcar, aumentar la proteína y siempre usar protección solar. No importa lo que pase, Dios es siempre bueno y ningún arma forjada contra mi prosperará”.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Sus amigos y seguidores le han dejado mensajes deseándole una pronta recuperación: “Te abrazo fuerte. Aquí estamos con vos”, “qué bueno que te lo descubrieron a tiempo”, “te tengo en mis oraciones, por tu pronta recuperación y sanación”, “gloria a Dios que estás bien”, “soportaste todo el proceso en silencio y con fe. Eres tan admirable, todo te va a salir bien siempre”, “que Dios pase su mano sanadora sobre tu cuerpo”, “que te recuperes pronto y que jamás regrese”, “gracias a Dios eres ahora un testimonio que levantará mucha gente”.

¿Quién es Myrka Dellanos?

Myrka Dellanos es una periodista, presentadora de televisión, escritora y conferencista cubano-estadounidense, nacida en La Habana el 27 de mayo de 1965. Ha desarrollado gran parte de su carrera en Estados Unidos, especialmente en Miami, donde se ha convertido en una de las figuras más reconocidas de la televisión hispana. Su popularidad se disparó en la década de 1990 como copresentadora del programa de noticias Primer Impacto en Univision, uno de los espacios informativos más vistos por la audiencia latina. A lo largo de su trayectoria, también ha trabajado en cadenas como Telemundo y ha participado en programas de análisis y entretenimiento como La Mesa Caliente.

Además de su labor en los medios, ha publicado libros inspiradores y de fe, y es madre de la influencer Alexa Dellanos. Su vida personal ha sido objeto de atención mediática, en parte por su relación pasada con el famoso cantante Luis Miguel, con quien duró aproximadamente dos años.