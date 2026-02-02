¿Qué le pasó a J Balvin? El artista tuvo quebranto de salud

En los últimos días, el cantante colombiano J Balvin preocupó a sus seguidores al revelar que estaba atravesando un impase de salud tras su participación en la gala de los Premios Grammy, celebrada el pasado domingo 1 de febrero. Durante la ceremonia, el artista paisa apareció junto a su pareja Valentina Ferrer. Ambos se robaron las miradas de los fotógrafos y todo el personal presente.

J Balvin sufrió intoxicación

A través de su perfil de Instagram donde tiene 50 millones de seguidores, el artista explicó, con su característico sentido del humor, pero también con la sinceridad que siempre lo ha caracterizado ante su audiencia, que no se encontraba en su mejor estado físico y que necesitaba tomarse un tiempo para recuperarse por completo. Aunque no proporcionó detalles médicos específicos ni un diagnóstico claro, mencionó que su malestar se debía a una intoxicación, sin aclarar si fue por algo que comió o por otra razón. Esta situación lo llevó a cancelar algunas actividades recientes y a enfocarse en su salud desde casa. “Me intoxiqué y estaba aprovechando esta luz para decirles que, aunque esté enfermo, me veo bello”, dijo.

Los fans del cantante no tardaron en reaccionar en las redes sociales después de sus publicaciones con mensajes de apoyo, cariño y deseos de una pronta recuperación. Muchos elogiaron la sinceridad del artista al compartir un momento tan vulnerable, y expresaron su deseo de verlo de nuevo pronto en el escenario.

“Recupérate”, “que te mejores”, “como siempre con tu buen sentido del humor”, “descansa y recupérate”, “haz una breve pausa”, “solo tú puedes verte sexy hasta estando enfermo” y “Menos mal que estás bien, recupérate pronto”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas en las redes sociales.

J Balvin asistirá al Super Bowl a ver a Bad Bunny

Hace unos días, Balvin también compartió una noticia que emocionó a muchos de sus seguidores: estará presente en el Super Bowl LX el próximo domingo 8 de febrero en Santa Clara, California, para apoyar a su colega Bad Bunny, quien será el encargado del espectáculo principal en el evento deportivo más visto del mundo. En una entrevista con los medios al llegar a los premios Grammy, el colombiano comentó que lo hará por respeto, orgullo y admiración hacia el impacto cultural que ha tenido el puertorriqueño. Esta confirmación también representa una reconciliación pública entre ambos artistas, después de años de tensiones y rumores sobre un distanciamiento en la escena urbana.