¿Qué le pasó a Yeison Jiménez en concierto de Megaland? El cantante salió en ambulancia

El pasado sábado se llevó a cabo el Megaland, uno de los festivales de música más importantes de Bogotá. Entre la nómina de artistas estuvo Yeison Jiménez, quien cautivó al público con sus éxitos. Sin embargo, el concierto terminó en susto.

Yeison Jiménez se descompensó tras concierto en Megaland

Una vez terminó su presentación, el intérprete de Ni tengo ni necesito tuvo que recibir atención médica de urgencia luego de sentirse indispuesto. De acuerdo con lo que han reportado en redes sociales, el cantante fue trasladado a una ambulancia, donde fue canalizado y estabilizado de manera pronta.

En las imágenes que circulan se observa a Jiménez acostado en una camilla dentro del vehículo médico mientras era atendido. “Afortunadamente, Yeison reaccionó bien y, gracias a la atención oportuna, pudo cumplir con su siguiente show a las afueras de Bogotá”, mencionó Lo sé todo.

Sus seguidores han dejado sus impresiones: “Pronta recuperación Yeison, gracias a Dios no llegó a complicaciones más serias”, “Mucha salud te deseo... adicional descanso”, “primero la salud”, “Dios le de mucha salud”, “cuídate mucho mi hermoso Yeison, que Dios te cuide en todo momento”, “mucho trabajo, tiene que descansar”.

Hace unos meses, después de haberse convertido en el primer artista de música popular en llenar el estadio El Campín en Bogotá, el artista de 34 años reveló que en algún momento de su vida le gustaría vivir fuera del país. “Analizando un poco la vida, creo que me voy a vivir a Estados Unidos. Me lo merezco y es una buena oportunidad para descansar”.

En noviembre del año pasado aseguró que haría una pausa en su carrera, pero no se refirió a que no volvería a los escenarios por un tiempo, sino que más bien le bajaría un poco a la intensidad de los conciertos pues su salud se estaba viendo afectada: “Ya mi cuerpo no responde igual, me cuesta dormir y tengo fuertes dolores de cabeza y articulaciones”.

En una entrevista pasada con este medio, aseguró: “Le bajé como un 40% al ritmo de la vida. Por lo menos ya no estoy trasnochando tanto a nivel laboral, sino 10 o 12 conciertos al mes de 20, 25 y 28 que hacíamos y ahora tengo un poco más de tiempo, llego temprano a mi casa, estoy llegando a las 09:00 de la noche o donde quiera que esté. Yo no vuelo en vuelos que lleguen a medianoche, ni madrugo, yo exijo que me ayuden a descansar un poco, porque le he dado muy duro a mi trabajo y al cuerpo, entonces trato de descansar mucho, yo a las 9 me acuesto, apago el teléfono y a dormir, puede estarme hablando del que sea, pero yo estoy sacándole prioridad a mi descanso”.