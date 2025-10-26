¿Qué pasó con Manuel José Chaves? Así luce y esto hace actor de ‘De pies a cabeza’

A mediados de los década del 90 la serie ‘De pies a cabeza’ protagonizada por Marcela Carvajal y Felipe Noguera lanzó nuevo talentos a la pantalla. Se trataba de Carolina Acevedo, Jorge Monterrosa, Andrea Gómez y Manuel José Chaves, los tres eran menores de edad y este último fungía como estelar.

Chaves, de apenas 12 años, comenzó una carrera en pantalla que conservó hasta que decidió migrar hacia Australia. Allí lo sorprendió la pandemia y estuvo por tres años junto a su esposa.

El actor que también hemos visto en ‘La ley del corazón’, ‘Bolívar’, ‘La niña,’ ‘La Saga’ y ‘El Capo’, entre otras producciones, comentó en varias entrevistas que las pocas ofertas de trabajo actoral lo llevaron al lejano país, así como otras posibilidades para su esposa, quien allí se desempeñó como modelo. Chaves fue profesor de francés en tierras australianas.

Ahora, el actor se encuentra en Canadá, país en el que lleva radicado tres años y donde también ha encontrado oportunidades laborales relacionadas con el arte. En una cuenta que muestra casos de los inmigrantes en este país, Chaves comentó su testimonio e indicó que trabaja para un teatro ubicado en Toronto, donde está en el área de relaciones y comunicaciones.

Manuel José Chaves trabaja en un teatro y es community

“Su historia nos muestra que muchas veces no se trata de reinventarse por completo cuando migras, sino de identificar qué talentos y experiencias ya traes contigo, y cómo puedes aprovecharlos en tu inserción laboral en un nuevo país, en este caso, Canadá. Manuel lo está haciendo en un espacio que complementa su carrera, y eso le permite crecer aquí sin perder lo que lo hace único”, dice el texto del video donde Chaves comenta: “Hola yo so Manuel José Chaves, soy colombiano, tengo 43 años, tengo los suficientes para irme olvidando de cuántos tengo...Llevo fuera de Colombia seis años, también estuve en Australia en pandemia”, luego detalla las actividades en su trabajo.

“Yo soy actor en Colombia y aquí en Canadá trabajo como el encargado en el área de la educación y de gestión cultural en un teatro llamada Canadian Stage… Mi trabajo esta relacionado con el arte, se trata de generar lazos con la comunidad educativa, aquí en Toronto tanto de universidades, colleges, colegios, establecer esa relaciones con los profesores de las diferentes materias y poder atraer a los estudiantes a ver las obras de Canadian Stage”, puntualizó. Enseguida explicó que también se desempeña en la comunicación digital del lugar.

Es community engagement, rol en el que hace las entrevistas de los actores que se presentan y adicionalmente, maneja poblaciones específicas.“También tenemos otros programas como servicio de guarderías para niños de 2 a 12 años, para que los papás puedan ver teatro...también hacemos funciones con lenguaje de señas para la comunidad sorda”, reveló el actor que también ha actuado en algunos de los montajes del reciente teatral que maneja.

