¿Quién era la mamá de Carla Giraldo, presentadora de ‘La casa de los famosos’?

Carla Giraldo no solo es una reconocida actriz; desde hace un año, la paisa debuta como presentadora de La casa de los famosos. En esta temporada lo hace de la mano de Marcelo Cezán, con quien protagonizó Me llaman Lolita.

Carla Giraldo recordó su historia de adopción

En una reciente entrevista con Semana, Giraldo volvió a hablar de su historia de adopción. Aunque en varias oportunidades lo ha hecho, esta vez se enfocó en aclarar que nunca se sintió afectada por eso:

“No tengo ningún trauma con ese tema. Yo estaba recién nacida, a mí me entregaron a la hora de nacida. Sobre mi adopción, pues siempre supe. Un día me sentaron y me contaron, ese tema siempre estuvo ahí, fue algo que se supo abiertamente. Recuerdo que cuando mis primitas iban a hacerme bullying por ese tema terminaban jodidas porque nunca me importó. Para mí siempre fue normal, nunca fue un trauma”, afirmó.

¿Quién era y qué le pasó a Charo Quintero, la mamá de Carla Giraldo?

Luego de ser abandonada por su madre biológica, Carla fue entregada en adopción a Charo Quintero, quien trabajó como maquilladora en la programadora Cenpro. Con el paso del tiempo, llegó a maquillar a personajes de la farándula colombiana. Gracias a ese trabajo de su mamá, la presentadora de La casa de los famosos tuvo sus primeros acercamientos con el mundo de la televisión.

El 29 de enero del 2024, murió María del Rosario Quintero. En una entrevista con La sala de Laura Acuña, la presentadora de La casa de los famosos reveló los motivos del deceso de su madre. “Siempre estuvo enferma, porque el alcoholismo es una enfermedad, de esas que son incurables, donde si no hay consciencia de la persona, va a estar ahí siempre. Entonces, el alcohol fue una de sus enfermedades más grandes, pero yo creo que la más grande fue el dolor de no volver a tener a su hija”, aseguró.

La actriz reveló que no tuvo la mejor relación con su mamá, especialmente desde que tomó la decisión de irse de la casa desde temprana edad. “El día que mi mamá se muere, los tres nos agarramos de la mano, por primera vez desde los 14 (años) y tengo 37. O sea, toda la vida”, recordó la actriz en esa oportunidad.

Hacía nueve años Carla no veía a su mamá. Por lo que, al momento de su muerte, se arrepintió de no haberla disfrutado como debía. “La última vez que nos vimos fue cuando quede embarazada de mi primer hijo, hace nueve años. Ella me llamó y me dijo que me quería ver la barriga. La visité dos días en Marinilla, Antioquia, pero sentí que no pertenecía ahí. Ahora me arrepiento de no haberme podido despedir, de no haber perdonado, de no haber alcanzado a decir muchas cosas”.

Pese a que no tenían una buena relación, Carla, de 38 años, reconoció los valores que le inculcó: “agradezco mucho a esa casa y a mis papás por darme esos valores, porque hicieron que tal vez no terminara en la calle, drogadicta, loca... miles de cosas que la gente puede imaginarse que le pueden pasar a una niña, sola, con tantos peligros. No me pasó nada malo gracias a los valores y la tenacidad que mis papás me dieron de hacerme respetar y darme mi lugar”, dijo en otra oportunidad en Vos podés, el podcast de Tatiana Franco.

La identidad de su madre biológica es desconocida. Incluso, recientemente, la actriz hizo un comentario en sus redes sociales refiriéndose a ese tema: “me han aparecido como 6 mamás”.