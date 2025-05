Carla Giraldo se despidió de LCDLF: “fue un placer acompañarlos cada noche”

La segunda temporada de La casa de los famosos está a punto de llegar a su final. Este domingo se define el top 10 y cada uno de los participantes intenta demostrarle al público por qué merece seguir en la competencia.

Esta semana, el ambiente en la casa estuvo tenso, por cuenta de la llegada de La Jesuu y las escenas que pasaron en el cine, que terminó dividiendo a las ‘Chicas fuego’. La amistad que tenía Karina con La Toxi Costeña, Yina Calderón y Lady Tabares (quien fue eliminada el pasado domingo), se quebró. La intérprete de Macta llega aseguró que la paisa “se victimiza” y ya no “cree en sus lágrimas”.

Así se despidió Carla Giraldo de ‘La casa de los famosos’, aunque no se ha acabado

Una fuente cercana le contó a Vea hace unos días que el reality de convivencia de RCN se termina el próximo domingo 25 de abril, es decir, que ya está en la etapa final. La próxima semana habrá dos eliminados.

A través de su cuenta de Instagram donde tiene 2,3 millones de seguidores, la presentadora Carla Giraldo le envió un mensaje a los televidentes y fanáticos que han seguido su paso por el programa. Aunque todavía le faltan 25 días al programa para que se termine, la también actriz se despidió anticipadamente, pues, al parecer, siente nostalgia por el poco tiempo que les queda al aire:

“Y si tengo guayabo… falta poco para terminar esta maravillosa temporada de @lacasadelosfamososcolombia1 fue un placer acompañarlos cada noche con amor, disciplina y bombitas ♥️Gracias por su amor, sugerencias, quejas y reclamos. Me hacen feliz. DE VERDAD".

Sus seguidores comentaron la publicación donde aparece junto a Marcelo Cezán, su dupla esta temporada: “me parecen una dupla genial como presentadores, es bonito verlos juntos nuevamente”, “la mejor presentadora”, “Carla tu que eres un reflejo de la mujer dueña de sí y sus decisiones”, “Carlita y Marcelo los mejores presentando”, “amo tu espontaneidad y espero seguirte viendo en próximas ediciones”, “eres una tesa Carla, espero verte en la próxima temporada porque ya eres el rostro del programa”.

En la primera temporada Carla estuvo acompañada de Cristina Hurtado; sin embargo, la relación entre las dos no fue la mejor y así quedó evidenciado al aire. Aunque al final las dos paisas limaron sus asperezas, pero Cristina no aceptó estar en la segunda edición. Muchos usuarios aseguraron que lo hizo por la actriz de Me llaman Lolita.