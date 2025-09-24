¿Quién es Camilo Cifuentes en realidad? El tiktoker publicó una foto suya en redes

Desde hace varios meses, en redes sociales se ha convertido en tendencia los videos de Camilo Cifuentes, un creador de contenido que se destaca por su labor social: compra productos a vendedores informales y los regala a personas vulnerables. “Yo afán no tengo” es su frase célebre, la misma que dice mientras espera a que los vendedores preparen cada producto, antes de destinarlos a quienes más los necesitan.

Su gran enigma es que nunca muestra su rostro, solamente se escucha de fondo su voz, manteniendo un anonimato que ha llamado la atención de los fanáticos.

Él es Camilo Cifuentes, influenciador colombiano

Aunque no se conocen muchos detalles de su vida, se ha reportado que Camilo es un joven de 28 años oriundo de Manizales, que estudia Tecnología en Mecánica Industrial en el Sena. Al parecer, su madre, su hermano y su novia lo apoyan en cada uno de sus gestos solidarios con las personas más necesitadas de su ciudad.

Recientemente, el influencer compartió en TikTok una historia en la que posaba para una foto. Aunque estaba de frente, su atención se centró en la camiseta y la gorra que llevaba. Como era de esperarse, evitó mostrar su rostro: se inclinó un poco y lo cubrió con la visera.

Aunque el creador de contenido nunca ha mostrado su cara porque quiere que la atención se centre en quienes reciben la ayuda y no en él, una reciente foto suya dio pistas de su identidad. Fotografía por: TikTok

Sin embargo, esa imagen llamó la atención de los internautas, pues por fin dio pistas de su identidad. Sus seguidores siempre le dejan mensajes en sus videos en TikTok elogiándolo por la labor que hace: “Camilo gracias por lo que haces”, “Usted es la representación de los colombianos de buen corazón”, “Cami eres un ser admirable, tú y tu equipo son realmente lo que significa humanidad”, “eres el mejor influencer de Colombia”, “Camilo Cifuentes eres nuestro héroe”, “eres un ángel”, “hicimos famosa a la persona correcta”.

En una oportunidad, dijo en una entrevista para Telecafé por qué prefería estar en el anonimato: “Lo prefiero porque los protagonistas son las personas. Yo no quiero darme a lucir, no quiero que me conozcan y no quiero generar fama. Cada vez me doy cuenta de que el anonimato es lo mejor porque es la libertad. El dinero es lo de menos. A veces hago una compra o ayudo a alguien y a los días vuelve esa persona a decirme que fui una bendición para su negocio”.