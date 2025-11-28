¿Quién es el padre Guilherme? El DJ sacerdote que hará una fiesta electrónica en Colombia 

El padre Guilherme es un sacerdote portugués que ha ganado fama internacional gracias a una combinación, para muchos, bastante inusual: su vocación religiosa y su talento como DJ de música electrónica. Es conocido por fusionar espiritualidad y arte en escenarios poco convencionales, lo que lo ha convertido en un fenómeno viral en las redes sociales.

¿De dónde es el padre Guilherme? Esta es la historia del DJ sacerdote

Guilherme Peixoto es originario del municipio de Guimaraes, en Praga, Portugal. Se topó con la música electrónica en su juventud, mucho antes de entrar al seminario. Pero en lugar de dejar de lado esta pasión al ordenarse, decidió incorporarla a su labor pastoral.

En sus primeros años como sacerdote, organizaba eventos musicales modestos para su comunidad parroquial hasta que poco a poco fue ganando notoriedad gracias a sus presentaciones llenas de energía, mensajes positivos y momentos de reflexión.

Fue en el 2024, cuando celebró 25 años de su ordenación sacerdotal, que su carrera tomó un nuevo rumbo. El padre realizó un concierto que resonó grandemente en la audiencia. Desde entonces, su enfoque busca conectar con los jóvenes a través de un lenguaje musical moderno desafiando los estereotipos sobre la vida religiosa.

¿Dónde y cuándo se presenta el padre Guilherme en Bogotá?

Hoy, el sacerdote DJ hará su debut en Bogotá, donde llevará a cabo una fiesta electrónica que contará con la participación de artistas internacionales y latinoamericanos del género. Entre los invitados estarán Suizer, Pao Calderón, Mulatto, Valerio, Aimee, Alejandra Rosales, Ceon y Jayklash, quienes se unirán a esta propuesta que combina música, celebración y un mensaje de unidad. Su llegada a Colombia ha despertado gran curiosidad y expectativa, tanto entre los amantes de la música electrónica como entre aquellos que ven en él una figura innovadora dentro del ámbito religioso.

El evento se llevará a cabo en el Centro de Eventos Montevideo, en Bogotá a la 8:00 p. m. En redes sociales los internautas han comentado al respecto: “genial”, “poco convencional, pero bien”, “me encanta”, “toca bien”, “tiene talento y es otra manera de llegarle a los jóvenes en el mundo”, “eso es arte”, “una forma estupenda de llegar a las masas juveniles”, “qué bien que haya venido a Colombia”.