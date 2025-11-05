Mánager de Juan Gabriel: quién era María de la paz y su historia con el artista

La serie documental de Netflix sobre la vida de Juan Gabriel, que usa material que el mismo artista grabó a lo largo de cuatro décadas y donde quiso evidenciar cómo era su vida, más allá de los escenarios, poniendo al descubierto su faceta personal y familiar, se ha convertido en tema de conversación entre los cibernautas, que se han sorprendido con las revelaciones en pantalla.

Su niñez, su paso por prisión, el abuso que sufrió en la adolescencia, sus diferencias con sus hermanos, su lucha por destacarse y los desengaños que se llevó, así como la manera en que asumió su rol de padre están en el mencionado estreno.

María de la Paz, una mujer importante para Juan Gabriel

El nombre de María de la Paz ha resurgido. Para los seguidores del artista se trata de una de sus mánagers, pero en realidad fue una mujer decisiva en la carrera del artista y también en su vida personal.

Es María Luisa Arcaraz, hija de María, quien habla de la relación de su madre y el Divo en la serie. La señora curiosamente falleció solo unos días después de que lo hiciera el cantante a pesar de que no estaba enferma de nada.

“A mi mamá le dijimos lo que había pasado, pues se derrumbó de manera muy impresionante y ella no tenía ninguna enfermedad. A los cinco días ingresó al hospital y poco menos de un mes de la muerte de Alberto, falleció ella”, dijo Luisa.

Juan Gabriel la quiso tanto que le escribió una canción a ella. En el especial de Netflix se ven las imágenes del ídolo en su paso pro ‘El show de las estrellas’, de Jorge Barón, donde presenta a su manejadora y musa de la canción que lleva su nombre. “Es mi mánager, yo le escribí esta canción porque ella se ha portado conmigo divinamente. Y como yo lo único que sé hacer son canciones, esta es la única manera con la que le puedo pagar esa amabilidad y cualquier agradecimiento que yo pueda sentir por la persona”.

María de la Paz respondió: “Me siento tan orgullosa porque no a cualquiera se le hace una canción, sobre todo de Juan Gabriel”.

A María de la Paz, Juan Gabriel la conoció en 1975 gracias a su disquera RCA Víctor. EL nombre completo de ella era María de la Paz Genesta Contreras y había nacido el 29 de noviembre de 1928, en Ciudad de México.

María de la Paz se casó el 2 de agosto de 1950, con Luis Arcaraz Torras, un reconocido compositor, cantante, pianista y director de orquesta mexicano. Tuvieron dos hijos.

¿Por qué pelearon Juan Gabriel y María de la Paz?

Sobre los motivos que desembocaron en la ruptura entre Juan Gabriel y María, la serie menciona que ella se molestó porque el artista empezó a no consultarle asuntos de su carrera. “Se supone que yo soy su representante ¿verdad? . Arregló un contrato, en el que ni siquiera me tomó ningún parecer”, se escucha en el especial..

De acuerdo con lo que María Luisa Arcaraz, expresa en la docuserie, su madre y el artista eran muy orgullosos y por eso, ninguno buscó al otro en aras de una reconciliación. En 1991 se distanciaron y jamás volvieron a hablar.

Juan Gabriel murió el 28 de agosto del 2016, tenía 66 años; mientras que María de la Paz Arcaraz falleció, a los 87 años, el 30 de septiembre de 2016, algo más de un mes después.

Letra de la canción María de La Paz que Juan Gabriel le dedicó

María de la Paz, te quiero a ti

Yo quiero estar, contigo

María de la Paz, te quiero a ti

Y a nadie más, conmigo

Suerte que yo te encontré

Suerte que yo te encontré

En mi camino

María de la Paz, te quiero así

Yo quiero estar, contigo

María de la Paz, te quiero a ti

Y a nadie más, conmigo

Suerte que yo te encontré

Suerte que yo te encontré

En mi camino

María de la Paz, María de la Paz

María de la Paz, eres un amor

Contigo yo quiero ser de Paz

Mis sueños maría de la Paz

Tú puedes mis sueños despertar

Realizar Uno a uno poco a poco lentamente, viviré

Que por fin ya tengo por quien vivir, por ti

María de la Paz, María de la Paz

María de la Paz, María de la Paz

Sonríe te quiero ver feliz

Sonríe María de la Paz

Tú puedes mis sueños despertar

Realizar

Uno a uno poco a poco lentamente, viviré

Que por fin ya tengo por quien vivir, por ti

María de la Paz, María de la Paz

María de la Paz, María de la Paz

