“Simplemente Alicia”: reparto, quién es quién, dónde se grabó, sinopsis y más

En las series y telenovelas, el asunto de la doble vida de alguien ha sido abordado en numerosas ocasiones. Hombres que logran engañar a dos esposas, que a veces solo se enteran de que el personaje era bígamo cuando fallece y surgen las singulares familias a las que hacía feliz.

Sin embargo, que fuera una mujer quien se atreviera a tener una doble existencia y se encontrara en el permanente dilema no aparece mucho en el catálogo de historias audiovisuales.

La evolución de los relatos y el riesgo y la astucia cada vez mayor que asumen escritores y productores para ofrecer historias rompedoras trae justamente una de este tipo a la pantalla de Netflix, que por supuesto el público agradece.

¿De qué se trata ‘Simplemente Alicia’?

‘Simplemente Alicia’ es una dramedia, nombre con el que se le conoce a una historia que conjuga drama y comedia, que en esta ocasión, muestra la vida de una mujer joven con una vida aparentemente plena y resuelta, llamada Alicia Fernández, quien está felizmente casada con Alejo, un escritor exitoso y apuesto.

Sin embargo, la vida de la protagonista cambia radicalmente cuando aparece en su vida Pablo, un antiguo amor. Se trata de un apuesto sacerdote, que ha decidido abandonar los hábitos para no renunciar al amor de Alicia. Es así como ella termina casándose con el ahora excura. Para Alicia el dilema es que ama tanto al escritor como la exsacerdote.

De esta manera, la serie, que según información oficial, versa sobre segundas oportunidades, culpas, amores y mentiras muestra las disyuntivas de una mujer que toma decisiones llevadas por el corazón. Naturalmente en un punto debe asumir las consecuencias de sus actos.

¿Quién es quién en ‘Simplemente Alicia’?

La serie de 19 episodios y producida por RCN Estudios, tiene en el rol estelar de Alicia a Verónica Orozco, actriz y cantante reconocida de proyectos como ‘La Gloria de Lucho’ y hermana de la también interprete Ana María Orozco, famosa mundialmente por su rol de Betty la fea.

En el personaje del escritor que ignora la doble vida de su mujer está el argentino Michel Brown, popular como Franco Reyes en ‘Pasión de gavilanes’ y encarnando al exreligioso está Sebastián Carvajal, de Manes y Ana de Nadie.

Dentro del reparto se incluyen los créditos de Cony Camelo, Julián Román, Biassini Segura, Luna Baxter, Ana María Medina, Daniela Tapia, Fernando Arévalo, Jacques Toukhmanian, Geraldine Zivic, Silvia de Dios y Andrés Toro, entre otros.

La serie deja varias incógnitas para el espectador ¿se puEde amar a dos hombres al tiempo? ¿Qué hacer cuando quierO hacer felices a dos personas tan distintas? O ¿es posible seguir el corazón y obrar mal?.

‘Simplemente Alicia’ está dirigida por Catalina Hernández y Rafael Martínez Moreno, con libretos de Marta Betoldi y Esteban del Campo Bagu.

Las grabaciones de la apuesta, estrenada este 5 de noviembre, se realizaron en Bogotá, tanto en estudio, como en escenarios naturales.

Aquí más noticias que son tendencia