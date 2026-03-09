¿Quién es Mafer, la mexicana que tuvo en su lujosa fiesta de 15 a J Balvin, Belinda y más?

El nombre de Mafer se convirtió en tendencia no solo en México, de donde es oriunda la joven que acaba de cumplir 15 años, sino en varios puntos de Latinoamérica. Todo por cuenta de la lujosa fiesta que su familia le celebró en Villahermosa, Tabasco, y que contó con la presencia de varias celebridades, algunas no solo se acercaron a felicitarla, sino que cantaron como parte del evento.

Las imágenes que circulan en las redes sociales dan cuenta de que Belinda, la cantante méxico-española, que estuvo comprometida con Nodal, fue la encargada de cantarle ‘Las mañanitas’ a Mafer, así mismo que celebridades aztecas como Galilea Montijo y la agrupación Matute estuvieron. Así mismo, el creador de contenido Antonio Tizoc, quien en sus publicaciones dejó ver que la temática del quinceañero fue la Gran manzana, por lo que el salón del hotel donde se celebró la fiesta fue decorada con imágenes alusivas a la ciudad; el pastel tuvo forma de la estatua de la Libertad.

A la quinceañera la maquilló y penó el estilista de famosas Alfonso Waithsman, mientras que los encargados de la música para los invitados fueron el colombiano J Balvin y el mexicano Xavi. El paisa le dedicó ‘Bonita’ a la joven quinceañera.

¿Quién es y quiénes son los padres de Mafer?

Naturalmente las imágenes del lujoso quinceañero de María Fernanda Guerrero, generaron preguntas sobre quién es la joven y quiénes son sus padres. Según la prensa mexicana es hija del empresario de petróleos Juan Carlos Guerrero Rojas, quien sería propietario de la empresa Petroservicios Integrales México.

la quinceañera que vistió un diseño especial del modelo “Junon” de Christian Dior le entregó a sus invitados como recuerdo de su fiesta pulseras Hermes.

Aunque no hay una cifra oficial sobre el costo de la fiesta donde los invitados llevaron regalos de lujo, algunos medios estiman que habría estado en el orden de los 45 millones de pesos mexicanos.

