Rechazan a los Aguilar en Guadalajara. Recogen firmas para impedir su concierto

La familia Aguilar sigue generando titulares no solo en México sino en toda la región. Ahora es por una iniciativa que surgió en Jalisco, para evitar que Pepe Aguilar y sus dos hijos Ángela y Leonardo sean el show central de las fiestas de Independencia de Jalisco, que se celebran el próximo 15 de septiembre.

Según lo informado por medios como TvyNovelas debido a las declaraciones poco empáticas de los Aguilar en distintos escenarios de Estados Unidos, donde no han apoyado a los inmigrantes mexicanos, hay rechazo de una parte del público de Guadalajra que no está a favor de usar recursos públicos para tener en tarima a artistas que no apoyan a sus coterráneos mexicanos inmigrantes.

En la petición, que suma más de 150 mil firmas hasta el momento, dicen que prefieren que ese dinero sea destinado al pago de figuras locales. Tvynovelas explica que extraoficialmente se habla de que estarían percibiendo en total cinco millones de pesos mexicanos: Pepe recibiría 3 millones, Ángela, un millón y medio, y Leonardo, un millón, suma que además es considerada alta.

“Nuestro mensaje al gobernador Pablo Lemus Navarro es claro: No aceptamos que con recursos públicos se contrate a los Aguilar, artistas que han hecho declaraciones que hieren a quienes migran por necesidad. Sí queremos un Grito que sea un símbolo de orgullo nacional, no un escaparate de elitismo y discursos que dividen. Recordemos que millones de familias mexicanas viven en carne propia la migración. Empatizamos con ellas y rechazamos cualquier expresión que las discrimine. Súmate compartiendo esta petición con tus contactos y en redes sociales. Entre más seamos, más fuerza tendrá nuestra voz ciudadana”, reza la iniciativa que argumenta una desconexión de los artistas mencionados con la realidad de los mexicanos. Así mismo, los tachan de elitistas y consideran que tienen un discurso que refuerza la discriminación.

Recordemos que en uno de sus shows en Estados Unidos Ángela Aguilar habló de inmigración y fue señalada. “Nací en Los Ángeles y mi padre dijo que ayer estaba muy orgulloso de ser mexicoamericano, un mexicoamericano legal”, dijo en el Hollywood Bowl en agosto.

Pepe por su parte se refirió, también en tarima, a “hacer las cosas legalmente, sin pretextos”.

¿Qué dice el gobernador de Guadalajara sobre los Aguilar?

Ante esta petición y en reciente encuentro con los medios, el gobernador del estado Pablo Lemus Navarro mencionó: “Va a continuar el concierto, el contrato está firmado desde hace muchos meses... La gente de Jalisco también quiere escucharlos, su trayectoria les respalda”.

El mandatario local mencionó además su cercanía con la familia Aguilar: “Yo los conozco desde hace muchos años a Pepe, a Ángela, a Leonardo, son grandes personas, es una familia muy bonita”.

Así mismo, destacó que hay una parte legal ya definida: “no solamente hay un compromiso contractual, hay un compromiso moral y del cariño de la gente de Jalisco con los Aguilar, así que aquí los vamos a recibir con mucho cariño” .

Al final, invitó a ver a la familia en escena que estará a partir de las 9 de la noche en el escenario Paseo Alcalde. El show de los Aguilar es gratuito.

