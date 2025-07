Dominica Duque y Estiwar G regresaron a ‘MasterChef Celebrity’ con ‘Manos arriba’

El pasado miércoles, RCN estrenó un nuevo programa para los amantes de la cocina, en especial, para quienes todas las noches se conectan con MasterChef Celebrity. Se trata de Manos arriba, el ‘Aftershow’ en el que Dominica Duque y Estiwar G, exparticipantes del programa de cocina, se unieron para analizar cada capítulo, dar sus opiniones y compartir contenido exclusivo de los concursantes.

Así es ‘Manos arriba’, el ‘Aftershow’ de ‘MasterChef Celebrity’

En entrevista con Vea, la presentadora y el comediante revelaron algunos detalles no solo del programa, sino de su experiencia trabajando juntos. “Es un formato muy bacano, muy relajado, en el que conversamos, analizamos a los participantes y a los chefs. Damos un poquito de palo también. Estamos muy en contacto con toda la gente a través de las redes sociales, es decir, leyendo qué piensan, qué sienten, cuál es la polémica, cuál es ese tema que quisieran hablar con alguien después de que se termine el capítulo y eso es lo que queremos ser, la voz de muchos”, dijo Dominica.

Por su parte, Estiwar G agregó: “estoy viendo que la temporada está bonita, hay emociones chéveres, hay buenos sentimientos, hay ternura, pero le hacía falta ese toque ácido, ese toque que deshaga un poco, que deconstruya los platos y que se vaya también a lo técnico. Nosotros no podemos probar los platos, pero nos hacemos una idea viéndolos y con lo que los jueces dicen".

¿Cómo se sienten al regresar a ‘MasterChef’, pero ahora como presentadores?

Estiwar G: “a mí me parece excelente. Me parece hermoso que a uno lo pongan ya en la palestra de también ser parte del jurado, porque esto es también dar un juicio de lo que está sucediendo, de la convivencia, de las actitudes, de la cocina. Entonces uno desde la perspectiva de barrio, decir, ‘uy, no, eso no me tramó, esto se ve rarito, eso está como aguado’. Y también Dominica desde su perspectiva, porque ella también ve las cosas con el estilo, la elegancia, ella estuvo en MasterChef, era una maestra emplatando a lo último, entonces, ella también sabe de esto".

Dominica: “a mí me parece muy bonito porque para mí MasterChef fue un proyecto que significó mucho a nivel personal y también profesional y poder volver y estar otra vez en esa vibra tan bonita, en un proyecto que conecta tanto a los colombianos, a las regiones, ¡qué bonito poder hablar desde la experiencia! y también comentar sobre lo que pasa, yo creo que de pronto me pueden dar un poquito de palo cuando yo opine mucho, porque yo empecé no sabiendo tanto y aprendí al final, entonces me fui desarrollando. Entonces de pronto voy a tener el corazoncito arrugado a veces para opinar, pero iré cogiendo calle. Nos toca quitarnos un poquitico la pena o el pudor y opinar como si fuéramos televidentes, más allá de ser o exparticipante o presentadora, como si estuviéramos viéndolo y opinar”.

Finalmente, la expareja de Alejandro Estrada habló del trabajo en equipo que ha tenido con el comediante: “yo creo que hay muchas cosas que se pueden trabajar, que se pueden estudiar, pero la química no es una de esas y aunque no nos conocíamos, creo que tuvimos química desde el momento uno y eso es supremamente importante. Si no hubiéramos sentido química, esta dupla no estuviera acá sentada en este momento. No nos conocemos tanto, pero yo sé que va a ser fantástico, siento la vibra, me encanta. Él y yo contrastamos en muchas cosas que me parece bacano, porque qué aburrido siempre pensar igual que todo el mundo, actuar igual, vestirse igual y verse igual, entonces a mí me encanta esa dupla".