Revelan nota escrita a mano por Yeison Jiménez. ¿Qué decía?

El productor musical Georgy Parra, amigo de Yeison Jiménez, compartió en sus redes sociales una conmovedora nota escrita a mano por el artista, que fue encontrada tras su fallecimiento y que incluye fragmentos de una de sus canciones. Este descubrimiento se produjo justo cuando se cumplían dos meses del trágico accidente aéreo ocurrido el 10 de enero de 2026 en Paipa, donde el intérprete perdió la vida junto a cinco personas más que viajaban en la avioneta.

¿Qué decía la nota escrita por Yeison Jiménez?

La nota, escrita a mano por Jiménez, fue compartida por Parra en una publicación de Instagram, donde también mostró imágenes exclusivas de la grabación de una de sus canciones. El manuscrito incluye fragmentos del tema “MLP”. En el papel se puede leer: “Dicen que es suerte, pero no saben todo lo que me he jodido. Que sigan hablando, yo aquí facturando. Camino de frente, yo sigo en lo mío…”.

La hoja también lleva la firma del cantante, lo que para muchos de sus seguidores se convierte en un recuerdo muy personal de su proceso creativo y de su historia de superación. “Ya dos meses, pero aquí seguimos firmes con la 10 puesta. Les comparto momentos de la grabación de la voz y el papel que encontramos recientemente con partes de MLP a puño y letra de @yeison_jimenez con su firma incluso”, escribió Georgy, quien, además, señaló que planea enmarcar la hoja junto a una obra artística para conservarla en su estudio.

La publicación desató una ola de reacciones en las redes sociales. Los seguidores de Jiménez dejaron mensajes emotivos, recordando su legado y agradeciendo que se compartiera un detalle tan personal del cantante, famoso por sus éxitos en el género popular y por su inspiradora historia de esfuerzo desde sus inicios. “De las mejores canciones gracias @georgyparra por compartir estos momentos tan valiosos y memorables que permanecen por siempre en el corazón”, “un legado que seguirá sonando en cada rincón de Colombia y el mundo”, “cada vez nos sorprendes más con los recuerdos tan lindos que tienes de Yei”, “las mejores composiciones le salían a papel y lápiz”, “gracias por compartirnos esos momentos únicos que terminan siendo una curita al corazón”, “un sentimiento agridulce, pero qué recuerdo tan lindo”, “queé recuerdo tan bello, qué nostalgia”.

Letra completa de “MLP” de Yeison Jiménez

Dicen: Qué suerte

ero no saben toda la que me he comido

Algunos dicen que yo soy un presumido

Yo los entiendo y sé que hay muchos ofendidos.

Y me vale madre

Más de diez años y conmigo no han podido

Aventurero, embilletado y bendecido

Soy el más joven y parecen hijos míos.

Que sigan hablando, yo aquí facturando

Los perros ladrando y la cuenta llenando

Y pa’ que les duela

Yo sigo cantando.

Ya me cansé de callarles la boca

Soy el original y ustedes una copia

Tampoco me importa si están ofendidos

Camino de frente, yo sigo en lo mío

¿De dónde es que sale tanto malparido?

___

Ya me cansé de callarles la boca

Soy el original y ustedes una copia

Tampoco me importa si están ofendidos

Camino de frente, yo sigo en lo mío

¿De dónde es que sale tanto malparido?

Y esto es con mucho cariño

Pa’ todo el que le duele ver un pobre progresando en la vida

Yeison Jiménez.

Camino de frente yo sigo en lo mío

¿De dónde es que sale?