Revelan qué dijo el exmánager de Diomedes Díaz en su última llamada: “No quería estar”

El pasado 31 de diciembre, se conoció la muerte de Manuel José Páez, un empresario reconocido en el mundo vallenato por haber sido el mánager de Diomedes Díaz. El hombre fue hallado sin vida en la parte baja del balneario Inca Inca, una reconocida zona turística ubicada cerca de El Rodadero, en Santa Marta.

¿Qué pasó con Manuel José Páez, exmánager de Diomedes Díaz?

Inicialmente, se pensó que Manuel José había sido víctima de robo. Sin embargo, las autoridades lo encontraron con todas sus pertenencias como su celular, billetera y papeles. Un grupo de lancheros de la zona fue quien lo encontró boca abajo y sin signos vitales. Ellos llamaron a las unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, con apoyo de la Armada Nacional, para realizar el levantamiento del cuerpo.

Sobre los motivos de su muerte, al parecer, Manuel José habría sufrido un accidente mientras practicaba senderismo en una zona de difícil acceso. Al parecer, habría perdido el equilibrio y se habría caído. Sin embargo, esa información no ha sido confirmada y por ahora es materia de investigación. “De acuerdo con el material recopilado y los testimonios familiares, podemos establecer que no hubo participación de un tercero. Se descarta cualquier posibilidad de robo u homicidio”, dijo el comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Jaime Ríos.

Exmánager de Diomedes Díaz llamó a su hija

De acuerdo con la investigación, El Tiempo reportó que, al parecer, Isabela Páez Ariza, hija de Manuel José, habría sido la última persona que habló con él a través de una llamada telefónica minutos antes de lo ocurrido. Según habría contado ella, la conversación no fue solo un diálogo cotidiano como los que solían tener, sino más bien, una aparente despedida. “Se estaba despidiendo. Agradeciendo el tiempo compartido, la vida, los momentos. Dijo que ya no quería estar”.

Por ahora, la investigación sigue en curso, a la espera de nuevos detalles o información que su familia y círculo cercano pueda revelar sobre la vida del empresario.