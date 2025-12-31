¿Quién era Manuel José Páez, el exmánager de Diomedes Díaz que fue hallado sin vida?

En las últimas horas, fue confirmada la muerte de Manuel José Páez, quien fue el mánager de Diomedes Díaz durante varios años. Estuvo a su lado en negociaciones, organizando conciertos, giras y tomando decisiones empresariales clave que definieron una etapa muy importante en la carrera del “Cacique de La Junta”.

¿Qué pasó con el mánager de Diomedes Díaz?

Según reportes de El Tiempo, el cuerpo del empresario fue encontrado en la parte baja de un cerro en el balneario Inca-Inca, una zona turística de Santa Marta. Hasta el momento, las causas de su muerte son materia de investigación. Sin embargo, las autoridades han asegurado que Páez tenía sus pertenencias, entre ellas su celular y su cédula, por lo que se descartaría un posible hurto.

Al parecer, afirmó el mencionado medio de comunicación, el exrepresentante de Diomedes llevaba puesta ropa deportiva, junto con dos toallas pequeñas, reforzando la posible hipótesis que, posiblemente, se encontraba realizando alguna actividad de senderismo.

Estos indicios llevaron a las autoridades a enfocar la investigación en la posibilidad de un accidente, que pudo haber ocurrido en un área de terreno escarpado y con una inclinación pronunciada, un lugar que suele ser visitado por caminantes y turistas.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

La cuenta de Instagram @diomedesdíazvive confirmó la noticia: “El universo vallenato y la ciudad de Santa Marta hoy están de luto por el fallecimiento de Manuel José Páez Álvarez, quien fuera mánager del inolvidable Diomedes Díaz durante varios años. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor. Su partida deja un vacío en quienes lo conocieron y en el entorno musical donde siempre será recordado por su cercanía y trabajo junto al Cacique de La Junta. Elevamos una oración por su eterno descanso y pedimos a Dios fortaleza y consuelo para sus hijos y toda su familia. Paz en su tumba”.

Última publicación de Manuel José Páez, exmánager de Diomedes Díaz

El empresario no era muy activo en redes sociales. La última publicación que registra en su cuenta de Instagram donde tiene 129 seguidores, data del 2020. "Vista a las playas de Inca Inca! Mis mejores planes", escribió mientras posaba con el mar de fondo.