Kim Cattrall, Samantha en Sex and the City, se casó por cuarta vez. Él es el nuevo esposo

Este jueves 4 de diciembre se casó Kim Cattrall, la actriz que se hizo popular con su rol de Samantha, la mujer libre de prejuicios y siempre dispuesta a experimentar, en la serie ‘The Sex And the City’, donde compartió con Sara Jessica Parker, Kristin David y Cynthia Nixon.

Kim dio el si en la capital británica, frente a su novio de hace casi diez años, el ingeniero de sonido Russell Thomas. Para la ocasión, la nacida en Liverpool vistió un diseño de Christian Dior, de dos piezas: una chaqueta clara hueso y una falda blanca. Este lo complementó con guantes de encaje de Cornelia James y un sombrero de la exclusiva tienda irlandés Philip Treacy. Para el ramo prefirió uno que incluía rosas blancas, lirios y hojas de eucalipto.

El novio, vistió un elegante traje de Richard James, que acompañó con tradicional camisa blanca y corbata dorada.

Vale la pena señalar que Kim, ganadora del Globo de Oro en 20202, por su papel de Samantha Jones, ha tenido varias relaciones amorosas, pero solo cuatro matrimonios. La británica se casó en 1977, con el escritor y guionista canadiense Larry Davis. En 1979 se divorciaron.

En 1982 se casó con el arquitecto Andre J.Lyon, y, siete años después, en 1989 se separaron. Entre 1998 y 2004 su esposo fue el ingeniero musical Mark Levinson. La ruptura en esta oportunidad tuvo mucho que ver con las extensas jornadas de grabación de la serie que la hizo mundialmente famosa.

Kim no tuvo hijos y ha expresado públicamente que su decisión de no tenerlos está estrechamente ligada con su determinación de dedicarle tiempo y esfuerzo a su carrera artística.

¿Cómo se conocieron Kim Cattrall y su nuevo esposo?

“Me mandó un mensaje directo en Twitter, fue muy moderno”; reveló a Glamour en 2018 la misma actriz hace unos años cuando se refirió a su novio, con quien comenzó a salir en el 2016. La pareja ya se había visto antes en la cadena BBC luego de que ella diera una entrevista en el espacio Woman’s Hour, de Radio 4. Kim actualmente de 69 años y Thomas de 55 escogieron el exclusivo barrio Chelsea de Londres para abandonar la soltería y solo invitaron a 12 personas cercanas para que los acompañaran en este importante momento,

