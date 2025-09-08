Ricky Martín puso en venta sus propiedades más lujosas. Este son sus precio

Ricky Martín es sin duda uno de los talentos latinoamericanos más destacados en el mercado anglo. El artista de 53 años además sigue muy vigente tras más de 39 años de carrera artística que comenzaron cuando hizo parte del controvertido grupo Menudo.

Martín es tal vez el más exitoso de los ex integrantes de la agrupación juvenil, que incluso tuvo su propia serie de televisión.

Martín no tiene problemas financieros, por el contrario se cuenta entre los más acaudalados de la isla del Encanto, no obstante, esta semana trascendió que la casa que posee en California salió a la venta.

Ricky Martín pide astronómica suma por su mansión

De acuerdo con The Bambinos Group sitio donde se ofrece el inmueble, este tiene un valor de 49 millones de dólares, lo cual la convierte en una de las más costosas de la zona y también más espaciosas.

La mansión . Anteriormente le perteneció al actor británico Michael Caine y a la actriz y cantante estadounidense Doris Day. Se trata de una impresionante casa de estilo mediterráneo y de una hectárea de extensión.

La mansión tiene además de la casa principal, una caseta de seguridad, amplios jardines, cancha de tenis, piscina, área de juegos infantiles y una casa de huéspedes.

El agente Carl Gambino, quien es el encargado de ofrecerla, resalta sus vistas panorámicas desde cualquier parte del terreno.

En su interior, la casa cuenta con una amplia cocina, sala, comedor, teatro con sala de aperitivos. Posee seis habitaciones, una de ellas es la suite principal que tiene su propia terraza, sala de estar, baño doble, vestidores, armarios y un amplio espacio.

Ricky Martín también vende su propiedad en Nueva York

De otro lado, según People en español, también la propiedad que el artista tiene en Nueva York estaría en venta. Se habla de un valor de 6.45 millones de dólares por el inmueble, ubicado en el Upper East Side. Este penthouse lo habría intentado vender hace diez años por $8.4 millones, según The New York Post.

La casa en la Gran Manzana consta de cuatro habitaciones y está ubicada en el edificio diseñado por el arquitecto estadounidense Peter Marino y cuenta con vista del parque Carl Schurz por el East River.

