Salen a la luz certificados de defunción de Rob Reiner y su esposa. Impactantes detalles

Después de una semana del asesinato de Rob Reiner y su esposa Michelle Singer, las autoridades continúan con la investigación para esclarecer las causas que llevaron a Nick Reiner, hijo de la pareja, y presunto responsable, a cometer el doble crimen.

Fuentes cercanas a la investigación han indicado que Nick había lidiado con problemas de salud mental en el pasado, incluyendo un diagnóstico de esquizofrenia. Además, se sabe que había enfrentado adicciones y había pasado por períodos de tratamiento psiquiátrico, según informes de medios internacionales. Días antes del crimen, le habían ajustado la medicación, un detalle que ahora están analizando fiscales y expertos forenses para entender su estado mental en el momento de los hechos.

¿Qué dicen los certificados de defunción de Rob Reiner y Michelle Singer?

Los cuerpos de Reiner, de 78 años, y de Michele, de 70, fueron encontrados en su casa con múltiples heridas de arma blanca. Las autoridades confirmaron que se trató de un doble homicidio. Pocas horas después del hallazgo, la Policía de Los Ángeles arrestó al hijo de la pareja, Nick Reiner, de 32 años, quien se convirtió en el principal sospechoso del crimen. Nick fue formalmente acusado de dos cargos de asesinato en primer grado, con agravantes por el uso de un arma y por ser un caso de homicidio múltiple.

Hace unas horas, salieron a la luz los certificados de defunción de los esposos. Estos documentos arrojaron una serie de detalles claves y escabrosos sobre el doble asesinato, confirmado que ambos perdieron la vida debido a múltiples heridas, lo que refuerza la teoría de un crimen violento y marca un punto crucial en la investigación de un caso que ha dejado a la opinión pública en estado de shock.

Rob Reiner y Michelle Singer (Cine) EFE/EPA/Ron Sachs / POOL Fotografía por: Ron Sachs / POOL

De acuerdo con la información de esos documentos, el director estadounidense y su esposa murieron “pocos minutos” después del ataque. Además, señaló que ambos recibieron “múltiples heridas” de un cuchillo ocasionada “por un tercero”.

Otro detalle que encontraron fue que el cuerpo de Rob fue hallado sobre las 03:45 p. m. del domingo 14 de diciembre y el de la fotógrafa, quien figura como “viuda” en ese documento, fue descubierto a las 03:46 p. m.