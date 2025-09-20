Gilberto Santa Rosa cancela conciertos en Colombia. Le negaron la visa ¿por qué?

El salsero puerorriqueño Gilberto Santa Rosa, denominado ‘El Caballero de la salsa’ no se presentó el viernes 19 de septiembre como estaba anunciado en el Festijazz de Mompox, tampoco subirá al escenario del Gran Concierto Amor y Amistad en Cartagena, este sábado 20.

Fue en la tarde del viernes cuando el propio artista usó las redes sociales para anunciar que a él y a su equipo les fue negada la visa de trabajo en Colombia, razón por la cual debían cancelar.

En la publicación Santa Rosa explica qué pasó para que el documento no fuera emitido, como si ha ocurrido decenas de veces, cuando el salsero visita nuestro país. De hecho, en febrero del 2024 estuvo en el Movistar Arena de Bogotá con locaciones agotadas-.

“La petición de visa fue negada”

“GSR Management LLC, empresa que representa las actividades artísticas de Gilberto Santa Rosa, fue informada de que las visas de trabajo para el artista puertorriqueño, sus músicos, técnicos y el personal de apoyo que lo acompaña durante sus presentaciones —las cuales fueron solicitadas y tramitadas por una empresa nacional que fungió como intermediaria— no fueron gestionadas correctamente ante el gobierno y, por consiguiente, la petición de visa fue negada“, comenzó diciendo el comunicado.

“La decisión, acatada por Gilberto Santa Rosa y todo el equipo compuesto en su totalidad por 28 personas, nos lleva a cancelar nuestra participación de este fin de semana en los conciertos del viernes, 19 de septiembre, en FestiJazz de Mompox, y el sábado, 20 de septiembre, en el Gran Concierto Amor y Amistad en Cartagena”, menciona el texto que fue publicado en la cuenta oficial de IG del salsero.

“El respeto a las leyes de todos los países que contratan a Gilberto Santa Rosa es la prioridad para presentarse ante el público con la responsabilidad y seriedad ineludible. En esta dirección, el manejador del artista, Rafael Muñiz, informó “que estamos muy apenados por la determinación y la acatamos con la rigurosidad que conlleva. Gilberto lamenta muchísimo no poder reencontrarse con el público colombiano en estas presentaciones y confiamos en la comprensión de los contratantes y la fanaticada en el orden ordinario del proceso”, puntualizó el equipo del artista que luego agradeció agradeció al gobernador de Bolívar, La Timba y Moys Producciones, así como al “Gobierno de Colombia por todo el apoyo a través de los años, y esperamos que Gilberto Santa Rosa pueda regresar muy pronto al hermano país”.

Sobre el remplazo del salsero en Mompox, este estuvo a cargo del bogotano Andrés Cepeda, quien aceptó cantar en este evento. También estuvieron Elder Dayan, Jessi Uribe y Criss y Rony.

Aquí más noticias que son tendencia