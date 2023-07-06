⁠Sara Corrales respondió críticas por hacer ejercicio: “Hay desinformación”

El pasado 13 de noviembre, Sara Corrales confirmó que está embarazada. La actriz, quien reside desde hace varios años en México, espera su primer hijo junto a Damián Pasquini, su esposo.

A través de su cuenta de Instagram donde tiene 3,4 millones de seguidores, la paisa ha documentado cómo ha sido su embarazo. Sin embargo, algunos internautas le han dejado comentarios negativos por hacer ejercicio. “Sara no hay que exagerar. Los ejercicios en esta etapa de en ser más suaves”, “prioriza tu embarazo, se que es importante el ejercicio por la salud física y mental, pero los primeros meses son cruciales en la formación y desarrollo del feto”, “Sara bájele un poquito q están como pesados esos ejercicios y con tan poquito tiempo”.

¿Qué respondió Sara Corrales?

Tras recibir varios comentarios, la actriz publicó un video defendiendo su postura: “En su gran mayoría, los mensajes que he recibido de mis seguidoras son muy bonitos, con buena intención. Entiendo la preocupación de muchos de ustedes porque de pronto no están acostumbrados a ver a una mujer embarazada entrenar así, pero yo creo que parte de mi responsabilidad es crear un poquito de conciencia y aprender de toda esta información nueva que hay, creo que ya está mandado a recoger esta teoría de que las mujeres embarazadas tienen que estar quietas, en cama, y más en un caso como el mío, que he hecho deporte toda la vida y tengo un ritmo tal vez diferente al de muchas de las que me han escrito”, dijo.

Enseguida, resaltó que está recibiendo directrices de los profesionales, por lo que no ve ningún problema en seguir llevando su rutina de ejercicios como la viene haciendo hasta el momento: “Damián y yo nos hemos estado asesorando muy bien por ginecólogos, deportólogos, y gente profesional, entonces por eso quiero compartir con ustedes los beneficios infinitos que hay en hacer deporte en el embarazo. Veo que hay tanta desinformación que me gustaría hacer un en vivo con especialistas para que empiecen a cambiar ese chip en la sociedad, que vean que hay muchos embarazos acompañados del deporte y de la vitalidad y de la salud que trae todo esto consigo", agregó.

Finalmente, aseguró que no dejará de hacerlo: "Hay una generación que sí quiere tener hijos, pero no tener cuerpos de mamá… es una competencia de quien se ve mejor antes, durante y después del parto”.