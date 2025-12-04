Sara Corrales y su esposo Damián Pasquini revelaron el género y el nombre de su bebé

El 13 de noviembre pasado, Sara Corrales sorprendió al mundo del entretenimiento al anunciar su primer embarazo. La paisa de 39 años se casó con Damián Pasquini con quien, desde el comienzo de su relación planeó tener una familia. “Es la promesa de vida, nuestro milagro personal, y la confirmación de que pronto seremos tres”, dijo.

Sara Corrales será mamá de una niña

Ayer, a través de su cuenta de Instagram donde tiene 3,4 millones de seguidores, la actriz mostró un video revelando el género del bebé. En el clip aparece rodeada de sus familiares y amigos más cercanos en medio de una lujosa celebración donde confirmó que tendrá una niña: “Hoy compartimos uno de los momentos más mágicos de nuestra historia. Después de contarles cómo comenzó esta aventura y cómo nuestro corazón creció con la noticia, hoy revelamos que ese pequeño ser… es una niña 💖. Nuestra Mila ya tiene nombre y un lugar gigante en nuestras vidas”, se lee.

Entre lágrimas, la actriz radicada en México expresó su emoción por la llegada de su hija: “Dios nos bendijo con Mila 🐣 y su llegada ha llenado nuestro hogar de luz, esperanza y un amor que no cabe en el pecho”. Estar embarazada es un sueño hecho realidad para Sara, quien en varias oportunidades había hablado de sus deseos de convertirse en madre. “Gracias a nuestra familia, amigos y a cada uno de ustedes, mis seguidores, por acompañarnos con tanto cariño. Sus mensajes, su apoyo y su presencia hacen que este camino sea todavía más hermoso. Me emociona compartir mis alegrías con una comunidad que me da amor todos los días”.

Sus amigos y seguidores le han dejado mensajes felicitándola por esta nueva etapa de su vida: “Que alegría Sarita, una niña es lo mejor le puede pasar a uno en la vida”, “ver la historia de Sara es un viaje de emociones hermosas. Son un hermoso hogar” “esperaremos a la princesita con ansias“, “llegas con luz propia a invadir el mundo de amor”, “felicitaciones y muchas bendiciones a los nuevos padres, a muñequear se dijo”.

¿Cuántos meses de embarazo tiene Sara Corrales?

Cuando Sara se enteró que estaba embarazada tenía cinco semanas. En noviembre, cuando hizo pública la noticia completaba 14, es decir que, actualmente, tiene cuatro meses de gestación. En sus redes sociales ha posteado algunas fotografías presumiendo su barriguita.