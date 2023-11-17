¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
Shakira y Antonio de la Rúa fueron captados nuevamente juntos. Video

La cantante barranquillera y quien fue su novio antes de Piqué, se han mostrado compartiendo juntos en varias oportunidades en los últimos meses. ¿Por qué?

Por Redacción Vea
18 de agosto de 2025
Fotografía por: Kevin Winter

Desde que Shakira se separó de Piqué, en el 2022, periodistas, paparazzis y fanáticos han estado a la expectativa por conocer si la cantante sostiene una nueva relación sentimental. De hecho, varias veces fue relacionada con algunos famosos, entre ellos, Lewis Hamilton, Tom Cruise, e incluso hasta con Alejandro Sanz, pero ninguna fue confirmada, simplemente se trataba de una gran amistad con cada uno de ellos.

¿Qué pasa con Shakira y Antonio de la Rúa?

Antes de iniciar su relación con Gerard, Shakira sostenía un romance con Antonio de la Rúa, con quien llevaba 11 años. Además de su pareja, él era asesor importante en su carrera artística, quien estuvo detrás del éxito de Laundry service.

Aunque conformaban una de las parejas más estables del mundo del espectáculo, su historia de amor terminó en medio de un problema legal. Él la demandó y reclamó el 18% de las ganancias obtenidas por la barranquillera, asegurando que, gracias a él, la cantante logró el éxito a nivel mundial. Asimismo, ella también lo demandó por daños y perjuicios.

Durante años, Shakira y Antonio trabajaron juntos. Quedaron recuerdos y demandas.

Fotografía por: Ethan Miller

Sin embargo, después de 15 años de ese momento, la expareja ha demostrado que esos problemas quedaron en el pasado, pues en los últimos meses han sido captados juntos en varias oportunidades.

Este fin de semana compartieron una cena nuevamente juntos en un restaurante, donde también los hijos de cada uno. Aunque en el video que se hizo viral simplemente aparecen comiendo, los comentarios en redes no se han hecho esperar: “Las mejores canciones de Shakira fueron con Antonio de la Rúa”, “como siempre debió ser, a su diestra. Su socio, su amigo, su amante, alguien que la elevó y le dejó ser y brillar, querido por su familia y entorno más cercano. Qué error fue ese Piqué en la vida de Shakira”, “donde hubo fuego cenizas quedan de ese amor nos dejó hermosas canciones espero y si se den otra oportunidad”, son algunas de las opiniones de los internautas.

¿Volvieron?

Esa es la pregunta que se hacen muchos; sin embargo, no precisamente se trata de una reconciliación amorosa, sino laboral. Al parecer, el empresario está volviendo a trabajar con la barranquillera, pues ha sido captado detrás de escena durante la gira Las mujeres ya no lloran. Por ahora, ninguno de los dos se ha referido al respecto, pero sus seguidores están emocionados de volverlos a ver juntos, así sea como amigos.

Por Redacción Vea

