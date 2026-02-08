Shakira sufrió fuerte caída en su concierto en El Salvador. Imágenes

Este sábado 7 de febrero, Shakira se reencontró con su “manada centroamericana”, después de dos décadas. La artista, quien el 2 de febrero cumplió 49 años, comenzó su gira de conciertos en El Salvador, donde se presentará cinco veces. La primera fue anoche en el Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González donde miles de fanáticos cantaron junto a la colombiana temas como La fuerte, Girl like me, Las de la intuición y Estoy aquí.

Así fue el concierto de Shakira en El Salvador

“Muchas gracias a todos los que han venido desde otros países para estar acá. Definitivamente esto es un regalo y no hay mejor reencuentro que el de una lobita con su manada centroamericana”, estas fueron unas de las palabras que Shakira les dijo a sus fanáticos al comenzar su presentación, donde también interpretó temas como Acróstico, Te felicito y La Bicicleta.

Este país será el único de Centroamérica que verá actuar a la barranquillera en esta gira de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, con la que la artista logró un Récord Guinness de la gira de música latina más exitosa al recaudar 421,6 millones de dólares.

¿Qué le pasó a Shakira?

Durante el concierto, la cantante se resbaló y sufrió una caída mientras interpretaba el tema Si te vas, desplazándose hacia un costado del escenario. Según el video que se ha hecho viral en redes sociales, la barranquillera perdió el equilibrio al dar un paso, cayendo al suelo y golpeándose fuertemente. A pesar de eso, se levantó rápidamente y siguió con su presentación, sin detener el espectáculo, transmitiendo calma tanto al público como a su equipo.

El momento de la caída no interrumpió el ritmo del concierto. La cantante, con una sonrisa, hizo un gesto de “ok” al público, indicando que estaba bien, y con un toque de humor exclamó: “¡Qué caída!”. Esto provocó una ola de aplausos y ovaciones de los asistentes, quienes apreciaron su profesionalismo.

“Y con eso también demuestra que no hace playback canta en vivo toda una profesional”, “no es solo talento, es experiencia y carácter. Cualquiera se hubiera quedado en shock o apenado, pero ella lo convirtió en momento icónico”, “hasta cuando cae es tan hermosa”, “reina, nos das una gran lección, nos caemos, nos levantamos, nos sacudimos y seguimos”, “se cae, pero siempre se levanta como una espectacular”, fueron algunos de los comentarios que hicieron los internautas en redes sociales.

La cantante ha programado otras cuatro fechas en el estadio, y todas han tenido una respuesta del público realmente multitudinaria, como era de esperarse. Esto ha consolidado lo que muchos han llamado un emotivo reencuentro con su “manada centroamericana” después de años de ausencia.