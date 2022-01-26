Sidney Sweety, Cassie en Euphoria, perdió 15 kilos en dos meses ¿cómo lo logró?

Sydney Sweeney fue noticia hace unos meses cuando sorprendió con una figura fornida y musculosa para encarnar a la boxeadora Christy Martin en la película biográfica de la mencionada deportista.

Subió más de 30 libras gracias al consumo de batidos y entrenamiento especial para lograr verse más grande. “Mi cuerpo era completamente diferente” dijo a la revista W sobre su aspecto de ese entonces que logró tras tres meses y medio de entrenamiento donde las pesas eran fundamentales, así como el kickboxing. En total subió cuatro tallas. “Normalmente uso talla 23 en pantalones y llegué a 27. El trasero se me puso enorme”, reveló.

Ahora, tras terminar el rodaje de ese reto y retornar a la tercera temporada de ‘Euphoria’ y a otros compromisos, Sidney debía volver a su antiguo aspecto y lo logró en menos de dos meses. El ejercicio físico y el cambio de rutinas fueron fundamental. Los deportes fueron su principal herramienta, mismos que disfrutó “me encanta estar al aire libre” mencionó la actriz que además, se sometió a una dieta exigente y balanceada para despedirse de los kilos ganados.

¿Cómo bajó 15 kilos estelar de The White Lotus?

En entrevista con People mencionó que dijo eliminó los batidos de su ingesta y además. “Tuve que ser muy disciplinada conmigo misma”, reveló y reiteró que tenía 7 meses para llegar a su figura anterior, pues comenzaba el rodaje de The Housemaid y la tercera temporada de la serie Euphoria, en la que comparte con Zendaya.

“No quiero decir que sea fácil, pero siempre he sido muy activa. Desde niña practico deporte y eso me ha ayudado a mantener un metabolismo equilibrado. Puedo subir de peso, pero también puedo perderlo con rapidez”, dijo sobre el proceso que llegó sin mayores traumatismos.

“Suspendí los suplementos de creatina y dejé de hacer pesas. Lo primero que se pierde es el músculo, y eso bajó en dos semanas”, complementó.

