Silvestre Dangond revela desconocido negocio que tiene: Vende huevos

Además de ser una de las figuras más destacadas del vallenato colombiano, que trasciende las fronteras, el cantante vallenato Silvestre Dangond, actualmente en la recta final de su gira ‘El último baile’, ha demostrado ser un hombre hábil en los negocios y ha expresado que le gusta tener entradas distintas a las que percibe en la música.

La ganadería, el negocio automotriz y los licores, son algunos de los negocios que el público conoce del artista.

De hecho, hace unos tres años lanzó Ron defensor, en compañía del abogado y hoy candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Ahora en entrevista con Vicsari, el guajiro, nacido en Urumita, revela que desde hace algún tiempo tiene una compañía dedicada a la distribución de huevos, siendo esta la primera vez que se refiere a ello.

¿Cómo se llama la marca de huevos de Silvestre Dangond?

La marca de huevos denominada ‘Ajá Huevón’ tiene sus redes sociales y allí mencionan que la empresa cría sus gallinas en una granja ubicada en el kilómetro 0 + 444 vía Las Casitas, en Valledupar.

Según las redes de la marca avícola, esta compañía es relativamente nueva, ya que comenzó operaciones en marzo del 2025.

“Cada gallina es parte esencial del proceso, y por eso cuidamos cada paso del manejo. Nuestras gallinas reciben una dieta balanceada para asegurar huevos ricos en nutrientes. Cada uno de nuestros huevos pasa por un riguroso proceso de clasificación por tamaño y peso, garantizando calidad y confianza a nuestros clientes. Finalmente, los huevos son empacados y enviados en nuestros vehículos para asegurar que Ajá Huevón llegue a tu mesa. Así se produce el huevo que hoy forma parte de tu alimentación”, menciona la marca en uno de sus post.

Sobre esta empresa el cantante dijo en la entrevista: “Tengo una empresa que se llama Aja huevón, en Valledupar, creando empresa…” y en otro aparte se refiere a la meta que tienen en cuanto a la producción: “Vamos a trabajar por sacar 100 mil huevo diarios, estamos trabajando por llegar ahí”, puntualizó el artista.

Recordemos que en el 2021 el artista abrió una tienda de carros nuevos y usados en Miami llamada ‘Take the Key’, posteriormente vino el lanzamiento del Ron Defensor.

