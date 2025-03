Simón Vargas, de Morat, aclaró si la banda planea separarse: “les avisaremos”

Morat es una banda bogotana de pop que está formada por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas. Desde sus años escolares, estos amigos compartían una profunda pasión por la música, lo que los llevó a unirse y crear su propia agrupación. Su primer gran éxito llegó con Mi nuevo vicio, una colaboración con Paulina Rubio que los catapultó a la fama internacional.

Después del éxito de su sencillo debut, Morat lanzó Cómo te atreves, una canción que se convirtió en un verdadero himno y los estableció como una de las bandas más prometedoras del pop en español.

Morat EFE/ Adriana Thomasa Fotografía por: ADRIANA THOMASA

¿Morat se separa?

Recientemente, los integrantes de la banda concedieron una entrevista para El País España, donde hablaron de las nuevas fechas de su gira, entre otros detalles de su carrera artística. “Queremos que sea la gira más larga hasta ahora y abarcar la mayor cantidad de territorios y de gente. Y después de eso, replantearnos la idea de si parar o no”, aseguró Juan Pablo Isaza, uno de los integrantes.

Por su parte, Juan Pablo Villamil, agregó: “me alegra que termine (el tour), porque ya hicimos esto y, desde mañana, empieza el recuerdo. No siento nostalgia ahorita. Prefiero pensar que se suma a nuestra historia como banda”.

Sin embargo, esas palabras generaron confusión entre sus fanáticos, ya que muchos pensaron que el artista se estaba refiriendo a una posible separación de la agrupación. “Siento que volvimos al 2015 cuando One Direction dijo que se tomaban un descanso y después se separaron. Por favor, Morat no hagas como One Direction”, “dejen de decir que los Morat se van a separar, por favor”, escribieron algunos usuarios en redes.

Siento que volvimos al 2015 cuando one direction dijo que se tomaban un descanso y después se separaron. Por favor morat no hagas como one direction pic.twitter.com/f5HzIpzfYr — rosario es piola (@lasgafasdevilla) March 24, 2025

A raíz de eso, los músicos comenzaron a recibir múltiples mensajes en sus redes sociales. Fue tanta la preocupación de sus fans, que Simón Vargas salió a desmentir esos rumores a través de una transmisión en vivo:

“La gente que está diciendo ‘por favor, no se vayan a separar’ y demás, párchense un resto, por favor, relájense, el día que algo así vaya a pasar, les avisaremos, pero en su momento, no le coman al chisme”, dijo contundentemente.

Sus declaraciones tranquilizaron a sus fanáticos, quienes comentaron al respecto: “la gente exageró demasiado”, “lloraremos como Magdalena”, “ya puedo dormir, comer y vivir en paz, gracias”, “me acaba de quitar un peso de encima”, “estaba entrando en depresión”, “me vuelve el alma al cuerpo”.