Mickey Taveras sufrió grave crisis de salud. “Estuve a punto de perder la vida”

Mickey Taveras, el intérprete de famosos temas como ¿Qué me pasa?, Me gustas y A pesar del tiempo, que estará en el país en abril en conciertos en Barranquilla y Cartagena, sorprendió este lunes 24 de marzo, al aparecer en una cama de hospital.

Aunque no detalló en ese momento cuál era su dolencia o situación de salud, sus seguidores dentro de los que sobresalieron Carlos Calero y Orlando Liñan, le desearon lo mejor. 2Saludos para todos mis fans en todo el mundo, me encuentro internado en el centro médico Guadalupe RD… gracias por las oraciones que me han enviado en este momento difícil ! Amén DIOS EN TI CONFÍO “, escribió en sus redes sociales el artista donde se veía con la bata tradicional del hospital y rodeado de personal del lugar que lo atendía en su natal Dominicana.

En la tarde de este lunes el cantante de 54 años, reveló que estuvo bastante delicado de salud y en riesgo de morir. Según el artista de no ser porque acudió a un control donde se dieron cuenta de su crítico momento la historia hubiera sido distinta.

“Quiero agradecer primero a Dios y a todos los que por medio de sus oraciones pidieron por mi salud , ya me dieron de alta y todo está normal gracias también al cuerpo médico en general que lo hicieron posible! Nos veremos en los próximos eventos ; Barranquilla, Cartagena, El Salvador, Canadá, Panamá ,Costa Rica, USA, Perú, Venezuela y Colombia”, escribió en el video que subió Taveras al comenzar la noche de este martes.

Cantante Mickey Taveras fue sometido a transfusión de sangre

En el video detalló exactamente que fue lo que le pasó. “Hola qué tal mi gente, mis seguidores, Dios me los bendiga. Gracias a todos mis hermanos y amigos que han estado orando por mí, por mi salud, gracias a Dios que me ha dado la salud de nuevo. Estuve a punto de perder la vida…”, mencionó el artista que luego explicó que se sentía mal con anterioridad.

“La hemoglobina se me bajó a 6, yo tenía que tenerla de 11 a 14. Fui a un chequeo rutinario normal, me sentía un poquito mareado, había estado evacuando puras las heces fecales, pero no sabía que parece que tenía una hemorragia interna”, luego lo hospitalizaron debido a la gravedad de la situación.

“Gracias a Dios lograron detectar a tiempo y me internaron...me aplicaron lo necesario que es la sangre, para fortalecerme, me hicieron un trasplante de sangre, ya Gracias a Dios me hicieron todos los análisis, estoy bien… me dieron de alta”, mencionó desde la habitación del hospital en lo que parecen ser los últimos minutos en ese lugar.

“A mis seguidores (les digo) que nos vemos en los compromisos que ya están anunciados… Que no tengan miedo, que con Dios delante, allá estaré”, finalizó el dominicano.

El artista estará el 12 de abril en Barranquilla y el 19 del mismo mes en Cartagena.

Aquí más noticias que son tendencia