Tulio Zuluaga, ‘Tulio Recomienda’, revela detalles del milagro que lo curó

Sin duda Tulio Zuluaga es uno de los influenciadores de gastronomía más fuertes en el país. El antioqueño de 55 años, que lleva toda una vida en el mundo del entretenimiento, ya que antes de ser generador de contenido fue actor, presentador, dj y cantante, comenzó siendo menor de edad en un programa icónico de la pantalla nacional: Pequeños Gigantes, el mismo en el que debutó Carlos Vives.

Zuluaga, a quien digitalmente se conoce como Tulio Recomienda, sube material a sus redes de locales o restaurantes, que recomienda porque los platos son muy buenos o recetas que él prepara, en las que incluye secretos de cocina.

Sin embargo, recientemente decidió usar sus cuentas para referirse a una situación de salud, que le había sido diagnosticada y tratada médicamente, y a cómo milagrosamente recibió sanación.

Tulio Recomienda perdió la audición en uno de sus oídos

Tulio reveló que desde hace días notó que tenía graves problemas de audición y, según el diagnóstico recibido, tras hacerse los respectivos exámenes, estaría perdiendo audición en el oído izquierdo. Cuando lo compartió con su familia, supo que se trataba de una situación que ocurría en algunos miembros de la parentela.

El influencer supo de su mal porque un día se levantó con esa pérdida. “Familia, estoy muy angustiado. No sé si toda esta historia me la van a creer, pero tengo que contárselas. Hace como diez días me levanté un día con la audición pérdida del oído izquierdo. Imagínense la angustia, a medida que hacía pruebas, mi propia familia me decía que se habían presentado casos así”, dijo en el material

El diagnóstico le limita para viajar en avión, ya que esto podría derivar en afectaciones más graves, mencionó Zuluaga, quien en medio de esto, tuvo que hacer un vuelo, debido a un compromiso laboral que ya había adquirido. “Hubo un viaje en específico que no me sentí capaz de cancelar a pesar de todo”, fue así como finalmente lo hizo.

Estando ya en el evento, Tulio suele quedarse a compartir con quienes lo han escuchado y en esta ocasión, también lo hizo. Contó que en medio de es dinámica, una mujer campesina le habló al oído y le dijo: “lo de tu oído está hecho”.

En ese momento, él no supo bien de qué hablaba pero luego, confirmó que e habría dado el milagro, pues en efecto comenzó a recuperar la audición por el oído mencionado.

“Al menos estoy escuchando un 60%. A partir de ese momento, absolutamente todo empezó a cambiar. Se los debo a ustedes. Seguro que sí, y un milagro de vida”, dijo Tulio sobre lo ocurrido.

