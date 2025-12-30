Tylor Chase volvió a las calles. Su papá reveló detalles de su salud mental

En las últimas semanas, el nombre de Tylor Chase ha sido tendencia en redes sociales y medios de comunicación nacionales e internacionales, luego de conocerse los problemas de salud mental y adicciones que enfrenta. El artista de 36 años, recordado por interpretar a Martin Qwerly en la serie de Nickelodeon “Manual de supervivencia escolar de Ned”, fue ingresado a un centro de desintoxicación tras la evaluación psiquiátrica.

¿Qué le pasó a Tylor Chase?

Desde hace unos meses se hicieron virales unas imágenes y videos de Chase viviendo en las calles de Riverside, California, en un estado físico y mental deteriorado, con ropa en mal estado y comportamientos preocupantes como buscar objetos en zonas sucias o pedir drogas en lugar de comida. Incluso, fue captado fumando metanfetamina en el frío sin zapatos.

Tylor Chase, actor norteamericano. Fotografía por: Nickelodeon - Captura de pantalla TikTok

Aunque fue ingresado de manera involuntaria a un centro de rehabilitación, Shaun Weiss, actor de The Mighty Ducks y amigo de Taylor, aseguró en entrevista con TMZ que las autoridades optaron por liberarlo sin articular su salida con familiares ni con el equipo que venía acompañando su proceso de atención. “Se suponía que lo retendrían y luego lo transportarían al centro de desintoxicación que habíamos organizado. En cambio, lo dejaron salir sin contactar a nadie de nosotros”.

¿Qué enfermedades tiene Taylor Chase?

Al conocerse la situación del actor, Joseph Méndez Jr., su padre, concedió una entrevista para “Daily Mail”, donde reveló algunos detalles de lo que ocurre con él. De acuerdo con lo que dijo, hace una década, cuando Taylor tenía 26 años, fue diagnosticado con esquizofrenia y trastorno bipolar. Esto generó que el artista comenzara a tener dependencia severa al alcohol y las sustancias ilícitas. “Es una persona maravillosa cuando es Tylor; decidió suspender la medicación y reanudó el consumo de sustancias”, dijo.

Desde el 2021, él y toda la familia, asegura Joseph, han intentado brindarle ayuda con asistencia médica y profesional, pero, lamentablemente, el actor se ha resistido. Chase incluso se mudó a Georgia para estar con su madre, buscando recuperar un poco de estabilidad. Sin embargo, con el tiempo decidió dejar ese entorno y regresar a California, donde volvió a llevar una vida independiente, aunque en situación de calle.

Desde 2023, Chase ha enfrentado al menos una docena de procesos judiciales, la mayoría relacionados con hurtos menores en tiendas y situaciones asociadas al consumo de drogas, aunque ninguno ha resultado en cargos más serios.