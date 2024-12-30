Logo Revista Vea
Un año de la muerte de Liam Payne: la batalla por su herencia y en qué va el caso

Hoy, hace un año, el exintegrante de One Direction perdió la vida al caer desde el balcón de la habitación en la que se hospedaba en Argentina durante sus vacaciones.  

Por Cindy Katerine Martínez López
16 de octubre de 2025
Hoy, hace un año, el exintegrante de One Direction perdió la vida al caer desde el balcón de la habitación en la que se hospedaba en Argentina durante unas vacaciones.  
Fotografía por: TOLGA AKMEN

El 16 de octubre del 2024 el mundo del espectáculo se vistió de luto tras la repentina y trágica muerte de Liam Payne, el reconocido artista británico de 31 años quien hizo parte de la agrupación One Direction. Por esos días, el artista se encontraba en Buenos Aires, Argentina, disfrutando unas vacaciones. Sin embargo, terminaron en tragedia.  

¿Qué le pasó a Liam Payne? 

Sobre las 5:04 de la tarde, un trabajador del hotel CasaSur llamó al 911 para reportar una situación preocupante: “Tenemos a un huésped que está sobrepasado de droga y alcohol y cuando está consciente está rompiendo toda la habitación. Necesitamos que manden a alguien, por favor”, dijo. Se refería a Payne, quien, a los pocos minutos, antes que llegara el servicio de emergencia, cayó del tercer piso. Su muerte fue instantánea debido a los politraumatismos que sufrió.  

En la habitación 310, donde se hospedaba el cantante, las autoridades encontraron una serie de elementos que aportaron para la investigación: vasos con alcohol, muebles destrozados, drogas y hasta un televisor roto. Los análisis toxicológicos arrojaron que el artista hizo un cóctel de sustancias letal: cocaína blanca, cocaína rosa (tusi), benzodiacepinas, crack, ketamina y MDMA.   

En la hora previa a su fallecimiento, el artista británico bajó en dos ocasiones al vestíbulo del hotel, desde donde el personal lo llevó de nuevo a la habitación 310. En su primera visita, tuvo un ataque de ira y lanzó su computador portátil al suelo. En la segunda, sufrió convulsiones y quedó parcialmente inconsciente, según relataron algunos huéspedes. Fue en ese momento cuando el hotel decidió pedir ayuda. 

Fanáticos de Liam Payne frente al hotel donde murió. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

¿En qué va el caso de la muerte de Liam Payne? 

Según el informe del fiscal Andrés Madrea, “Liam Payne procuró conseguir cocaína a través de empleados del hotel y otras personas, lo que consiguió —previo requerimiento— en al menos cuatro oportunidades a partir del dinero suministrado por su mánager”. 

Las autoridades argentinas comenzaron una investigación por “muerte dudosa” tras el fallecimiento del exintegrante de One Direction. Al principio, se interrogó a varios empleados del hotel y a aquellos que supuestamente proporcionaron las sustancias. En octubre de 2024, se imputó a tres personas: Rogelio Nores (amigo de Payne), Brian Nahuel Paiz (camarero) y Ezequiel David Pereyra (empleado del hotel). Dos meses después, se sumaron Gilda Martín (gerente) y Esteban Grassi (jefe de recepción). Todos enfrentaron cargos por homicidio culposo, además de ser acusados de abandono de persona y suministro de drogas. Sin embargo, en febrero de 2025, se determinó que Nores, Martín y Grassi no tenían responsabilidad directa. Los únicos detenidos fueron Paiz y Pereyra, acusados de vender estupefacientes. En junio, se confirmó que ambos irán a juicio y podrían enfrentar penas de entre 4 y 15 años de prisión. 

¿Quién se quedó con la herencia de Liam Payne? 

Tras el fallecimiento de Liam Payne, se desató una batalla legal por su fortuna, que se estima en más de 30 millones de dólares. El exintegrante de One Direction no dejó testamento, lo que significa que, según la ley británica, su hijo Bear será el principal heredero a través de un fideicomiso que podrá reclamar al cumplir 18 años. Mientras tanto, la gestión de sus bienes ha quedado en manos de su expareja Cheryl Tweedy y del abogado Richard Bray. La lujosa mansión de Payne en Buckinghamshire ha sido retirada del mercado hasta que se resuelva el proceso de sucesión.

Además, su exnovia Kate Cassidy tiene hasta este mes para presentar una reclamación legal, ya que la legislación permite que las personas que dependían económicamente del fallecido puedan solicitar parte de la herencia. También podrían surgir reclamos de sus padres o hermanas, aunque por ahora no hay demandas formales. 

Cindy Katerine Martínez López

Por Cindy Katerine Martínez López

Comunicadora Social y Periodista de la Universidad Sergio Arboleda con 10 años de experiencia en medios de comunicación, generación de contenidos digitales, reportería e investigación. cmartinez@elespectador.com
