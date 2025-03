Valentina Taguado aclaró cuál es su relación con Beéle, tras polémico video juntos

Esta semana fue noticia una entrevista que dio Camila Rodríguez, mejor conocida como Cara, exesposa de Beéle, para el podcast Hablemos de tal, donde, durante tres horas, habló sobre lo que ocurrió con su matrimonio con el artista reguetonero.

Sus declaraciones se volvieron virales, pues allí la creadora de contenido dio a conocer las infidelidades de las que, según ella, fue víctima por parte del padre de sus hijos. Contó cómo se enteró que Beéle estaba saliendo con Isabella Ladera, una reconocida modelo venezolana con quien actualmente sigue manteniendo una relación.

“Yo lo recogía, lo llevaba al estudio… era una persona noble. Fui su corista y su road manager porque quería apoyarlo en todo. Como yo era su road manager, tenía acceso a todo. Muchas de las mujeres que creían que hablaban con él, en realidad hablaban conmigo. Pero ese mensaje… ese sí era de él. En ese momento supe que todo había sido una mentira”, contó.

El cantante Béele junto a su exesposa Camila Rodríguez, conocida como Cara. Fotografía por: Instagram @beele

Video de Valentina Taguado con Beéle es tendencia

Después de las declaraciones de Cara se filtró en redes sociales un video donde se observa al cantante cenando en un restaurante de Bogotá con Valentina Taguado. Esas imágenes generaron polémica, pues muchos usuarios llegaron a pensar que, supuestamente, estaban en una relación sentimental.

“Ahorita van a decir que era una cena de trabajo”; “¿Por qué se hacen los sorprendidos? La única que cree que Beéle le es fiel a Isabella es ella misma”; “Yo creo que ella pagó todo”; “No entiendo como le aceptan salidas a este tipo”, comentaron en redes.

Luego de tantas especulaciones, la locutora de Los40 rompió el silencio en diálogo con sus compañeros de Impresentables. Aunque durante las últimas semanas ha estado ausente de la emisora pues se encuentra grabando MasterChef Celebrity, Taguado fue contactada por Roberto Cardona y Pipe Flórez, quienes le preguntaron directamente sobre esas imágenes que circulan en redes.

“A mí me gusta hablar claro con usted, ¿está saliendo con Beéle o es la mo$% de Beéle? Le pregunto de una vez de frente, es la pregunta que se está haciendo toda la gente”, le dijo Cardona.

¿Qué dijo Valentina Taguado del video con Beéle?

Valentina desmintió esos rumores, asegurando que únicamente tienen una amistad: “No. Somos amigos, no le celebro absolutamente nada de lo que hizo con su expareja, no se lo aplaudo, pero somos amigos y ya. No pueden salir dos personas a un restaurante”, afirmó.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Flórez aseguró que él también estaba invitado a esa cena, pero no pudo asistir. “A esa invitación íbamos ambos, pero yo venía viajando de México y no pude estar”.

Pese a la aclaración de la participante del reality culinario de RCN, los comentarios en redes continúan: “se ve más con valentina que con los hijos”, “cómo es que cada que llega a Colombia se ve con estos 2 “amigos” pero no puede tener un poco de tiempo para ver a sus hijos”, “¿puede ir a ver a sus amigas y pagar en un restaurante, pero no puede ir a ver a los hijos y responder por ellos”.