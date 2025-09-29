Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Famosos

Valentina Taguado reveló por qué salió de ‘Impresentables’ de ‘LOS40’

Yina Calderón cuestionó a la participante de ‘MasterChef Celebrity’ y presentadora de ‘Qué hay pa’ dañar’. Esto respondió.

Por Redacción Vea
29 de septiembre de 2025
Yina Calderón cuestionó a la participante de ‘MasterChef Celebrity’ y presentadora de ‘Qué hay pa’ dañar’. Esto respondió.
Fotografía por: Loa 40

Antes de su participación en MasterChef Celebrity, Valentina Taguado se desempeñaba como locutora del programa Impresentables de la emisora Los40, donde compartía cabina con Pipe Flórez y Roberto Cardona. Sin embargo, hace unos meses sorprendió al anunciar su retiro del programa. Sus seguidores expresaron su tristeza, pues aseguraron que hacía un gran equipo con sus colegas.

¿Por qué Valentina Taguado se fue de ‘Impresentables’?

Hace unas semanas se estrenó el programa Qué hay pa’ dañar, de RCN, conducido por Hassam, Johana Velandia y Valentina. Allí, tuvieron como invitada a Yina Calderón, quien habló de temas personales y profesionales.

No obstante, la exparticipante de La casa de los famosos aprovechó el espacio para despejar algunas dudas de los internautas, relacionadas no precisamente con su vida, sino con la de Taguado.

Vínculos relacionados

Valeria Aguilar fue eliminada de ‘MasterChef’. Valentina Taguado rompió en llanto
Valentina Taguado, de ‘MasterChef Celebrity’: ellos han sido sus novios
Valentina Taguado aclaró cuál es su relación con Beéle, tras polémico video juntos
Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

“¿Por qué dejaste a tus compañeros? ¿Por qué dejaste ese vacío en ‘Impresentables’? Porque había un público que te quería allá, que te veía todas las mañanas”, le preguntó.

La locutora, quien además se ha caracterizado por ser una de las participantes favoritas de MasterChef, respondió: “Lo que pasa es que a veces pueden ser amigos o simplemente compañeros de trabajo que se llevan muy bien. Pipe es mi amigo, pero digamos que el resto todos tenían sus vidas apartes, Roberto está casado, no había más allá de... Nosotros hacíamos el programa, viajábamos, la pasábamos bien, pero que yo le escribiera a alguien del trabajo que estoy mal, no. Éramos buenos compañeros”, dijo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Enseguida, Valentina recordó: “Cuando se murió mi abuelita en medio de MasterChef, a mí de la nada me llegaron dos ramos gigantes, uno de Impresentables y uno de Prisa Media, me pareció muy lindo, pero es compañerismo, pero ya llega otra parte que es la individual donde yo digo: ‘¿En qué momento voy a cumplir sueños, y voy a lograr algo que yo quiero?’”, agregó.

Finalmente, resaltó la importancia de crecer personal y profesionalmente en otros programas: “Es que yo no soy un programa Yina, yo no puedo ser un programa, ni yo, ni nadie. No es que yo les haya faltado el respeto, no los dejé de querer, les he agradecido hasta el último momento".

En su momento, cuando hizo pública la noticia, la locutora expresó que haber hecho parte de ese programa fue una gran experiencia: “Quiero agradecerle, sobre todo, a los oyentes. Hicieron que pararse a las 4 de la mañana fuera absurda mente bueno, lo mejor de mi vida era levantarme a las 4 de la mañana. Todo es un ciclo, todo se acaba, todo vuelve y empieza”.

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Valentina Taguado

Impresentables Los40

Qué hay pa’ dañar

Yina Calderón

MasterChef Celebrity

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.