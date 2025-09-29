Valentina Taguado reveló por qué salió de ‘Impresentables’ de ‘LOS40’

Antes de su participación en MasterChef Celebrity, Valentina Taguado se desempeñaba como locutora del programa Impresentables de la emisora Los40, donde compartía cabina con Pipe Flórez y Roberto Cardona. Sin embargo, hace unos meses sorprendió al anunciar su retiro del programa. Sus seguidores expresaron su tristeza, pues aseguraron que hacía un gran equipo con sus colegas.

¿Por qué Valentina Taguado se fue de ‘Impresentables’?

Hace unas semanas se estrenó el programa Qué hay pa’ dañar, de RCN, conducido por Hassam, Johana Velandia y Valentina. Allí, tuvieron como invitada a Yina Calderón, quien habló de temas personales y profesionales.

No obstante, la exparticipante de La casa de los famosos aprovechó el espacio para despejar algunas dudas de los internautas, relacionadas no precisamente con su vida, sino con la de Taguado.

“¿Por qué dejaste a tus compañeros? ¿Por qué dejaste ese vacío en ‘Impresentables’? Porque había un público que te quería allá, que te veía todas las mañanas”, le preguntó.

La locutora, quien además se ha caracterizado por ser una de las participantes favoritas de MasterChef, respondió: “Lo que pasa es que a veces pueden ser amigos o simplemente compañeros de trabajo que se llevan muy bien. Pipe es mi amigo, pero digamos que el resto todos tenían sus vidas apartes, Roberto está casado, no había más allá de... Nosotros hacíamos el programa, viajábamos, la pasábamos bien, pero que yo le escribiera a alguien del trabajo que estoy mal, no. Éramos buenos compañeros”, dijo.

Enseguida, Valentina recordó: “Cuando se murió mi abuelita en medio de MasterChef, a mí de la nada me llegaron dos ramos gigantes, uno de Impresentables y uno de Prisa Media, me pareció muy lindo, pero es compañerismo, pero ya llega otra parte que es la individual donde yo digo: ‘¿En qué momento voy a cumplir sueños, y voy a lograr algo que yo quiero?’”, agregó.

Finalmente, resaltó la importancia de crecer personal y profesionalmente en otros programas: “Es que yo no soy un programa Yina, yo no puedo ser un programa, ni yo, ni nadie. No es que yo les haya faltado el respeto, no los dejé de querer, les he agradecido hasta el último momento".

En su momento, cuando hizo pública la noticia, la locutora expresó que haber hecho parte de ese programa fue una gran experiencia: “Quiero agradecerle, sobre todo, a los oyentes. Hicieron que pararse a las 4 de la mañana fuera absurda mente bueno, lo mejor de mi vida era levantarme a las 4 de la mañana. Todo es un ciclo, todo se acaba, todo vuelve y empieza”.