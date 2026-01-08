Valentino Lázaro: quién es, pareja, edad y más del participante de LCDLF

El pasado lunes 12 de enero, el canal RCN estrenó la tercera temporada de La casa de los famosos. Aunque hasta el momento va menos de una semana al aire, varios de los concursantes han generado muchos comentarios en redes sociales.

¿Quién es Valentino Lázaro?

Valentino Lázaro es un creador de contenido e influencer colombiano que ha logrado hacerse un nombre en el mundo digital gracias a su fuerte presencia en redes sociales. Lázaro se dio a conocer por su contenido en plataformas como Instagram y otras redes sociales, donde mezcla humor, comentarios sobre temas virales y opiniones sin filtros.

En La casa de los famosos se ha convertido en uno de los personajes más comentados, tanto por su actitud dentro de la casa como por los momentos emotivos y tensos que han desatado conversaciones en redes sociales y medios de entretenimiento.

“Yo soy cansón, soy inmamable. Yo me lo he buscado”, dijo el influencer antes de ingresar a la casa en una conversación con Buen día Colombia.

El creador de contenido reveló que no le interesaba hacer amistades dentro de la casa, salvo con Nicolás Arrieta, con quien se conoce desde hace varios años: “Es muy amigo mío, y va a estar, ya no tengo más amigos, amigos, amigos, así que quien más”.

De igual manera, se describió como: “Me gusta el debate, me gusta la opinión, me gustan los enfrentamientos, también lo considero una persona leal cuando quiero mucho a alguien y divertido a veces también y lo divertido nunca lo he mostrado”.

¿Cuántos años tiene Valentino Lázaro y quién es su pareja?

El influencer, cuyo nombre de pila es Felipe Lázaro, tiene 25 años. El año pasado hizo pública su relación sentimental con el modelo Diego Ruiz; sin embargo, en agosto terminaron. Él mismo lo confirmó a través de sus redes sociales. “Acabé mi relación con mi pareja (...) estoy como triste. O sea, siento que estábamos en un momento distinto de la vida y eso es válido. Tanto él tiene todo el derecho de estar en el momento de la vida en el que estaba y yo en el mío”. Por ahora, se desconoce si sostiene un nuevo romance o si está soltero.

Valentino Lázaro estuvo cerca de morir

Tras la muerte de su papá, el también bailarín enfrentó algunos problemas de salud mental. Uno de los momentos más difíciles de su vida: “Tengo varios problemas psiquiátricos y condiciones médicas. Cuando mi papá falleció, intenté convencerme de que todo era perfecto para evitar enfrentar el dolor. A los tres días de su muerte, me fui a Miami con mi mejor amigo y todo se descontroló. Tuve problemas con las drogas, estuve una semana en coma y perdí alrededor del 9% de la función de mi corazón”, contó hace un tiempo en el podcast de UnTalFredo.