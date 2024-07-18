Verónica Orozco, de ‘Las de siempre’ habló de su novio con Vea: “me siento muy feliz”

Hace algo menos de dos años Verónica Orozco tuvo una conversación con Vea, donde se sinceró sobre su vida personal, inquietudes y en general dejó ver a una actriz, apasionada por su trabajo, pero también libre de afanes y completamente negada a planear el futuro. Ella prefiere disfrutar el presente y esperar que la vida misma la sorprenda.

Por aquel tiempo estaba soltera y su trabajo como actriz, cantante, así como su rol de madre de Violeta, quien ya tiene 13 años, ocupaban su atención. Quisimos saber sobre su expectativa y lo que pensaba del amor. En coherencia con el resto de sus facetas, mencionó que no había tal expectativa y prefería esperar a que llegara, cuando debía llegar. No estaba interesada en buscar o llenarse de ideales. “Voy a dejar que la vida me sorprenda, no tengo ningún afán, ni ninguna ansiedad… Ahora estoy tan plena”, mencionó en 2024.

Ahora que volvimos a hablar del asunto a propósito del lanzamiento de la nueva novela que estelariza ‘Las de siempre’, donde da vida a Lucía, una mujer, diametralmente opuesta a ella, ya que el personaje de ficción es metódico, planeador, controlador y psicorrígido, Verónica estaba radiante.

La actriz visualizó emocionada el primer episodio del nuevo producto junto a su novio, el brasilero Tiago Freire, el mismo con el que posó para unas instantáneas en las vacaciones de din de año en Chile y Bolivia, en paisajes exuberantes.

“Los caminos de la vida... Me había demorado, pero quiero desearles un año lleno de felicidad, tranquilidad y mucho amor. Que todas las buenas palabras y deseos que me dejan por aquí vuelvan a ustedes multiplicados”, escribió como descripción en uno de los post junto a él.

Verónica Orozco lleva un año de noviazgo

Cuando le indagamos sobre si volvió el amor a su vida, Verónica fue contundente: “Volvió, volvió, me siento muy feliz, muy emocionada, muy tranquila”.

Y luego añadió: “siento mucha paz en mi corazón, y me siento muy plena, era algo que no esperaba y me siento muy contenta”.

También quisimos saber si ha hecho una excepción y de repente, hay algún plan en pareja, pero ella se mantiene fiel a su esencia: “No, hay que ir poco a poco paso a paso”, dijo al tiempo que mencionó que lleva un año de relación.

En la misma charla, Verónica se refirió al reto de interpretar a Lucía, una mujer tan distinta a ella, que el ha permitido mostrar versatilidad. “Leí los libretos y me encantó era algo muy diferente de lo que venía haciendo”.

Orozco procura equilibrar su vida laboral con su vida personal y muy distinto a su rol en la ficción cree que no es necesario sacrificar nada “Hay tiempo para todo….“, además ella no es adicta al trabajo como si Lucía en la apuesta de RCN..

